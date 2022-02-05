Одесскую областную больницу ждет полная реконструкция за 1 миллиард гривен

Тендерная процедура по поиску подрядчика уже запущена. Завершить капремонт должны к концу года.
На сайте системы государственных закупок Prozorro появилось сообщение о поиске организации-подрядчика, которая возьмется за этот масштабный проект.
Одесская областная больница расположена на поселке Котовского на улице Заболотного, 26.
Государство готово заплатить за работы по полной реконструкции медицинского учреждения 1 миллиард 23 миллиона гривен. Впрочем, аукцион на Prozorro предполагает, что заказчик выберет организацию, которая запросит наименьшую сумму.
Сейчас идет подача документов участниками аукциона, а сам он состоится 18 апреля.
Весь ремонт разобьют на 13 этапов. В корпусах областной больницы проведут полную замену коммуникаций и инженерных сетей. Прилегающую территорию благоустроят.
Финансироваться работы будут в основном из госбюджета, ведь весь бюджет Одесской области, для сравнения, составляет 5,4 миллиарда гривен.
Ранее сообщалось, что Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации ищет компании, которые разработают проектно-сметную документацию капитальных ремонтов двух крупнейших больниц Одессы – Детской и взрослой областных.
Также «Одесская Жизнь» писала, что 4 крупных больницы в Одессе ждет реконструкция. А именно: детскую и взрослую областные, Еврейскую больницу и больницу в Валиховском переулке.
Еще новости о ремонте больниц в Одессе:
- Одесскую детскую больницу №3 на жилмассиве Котовского ожидает реконструкция
- В историческом здании больницы №5 на улице Троицкой в Одессе проведут ремонт и реставрацию
- Везде бы так: в 11 горбольнице открыли суперсовременное приемное отделение
Цей матеріал також доступний українською