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Одесскую областную больницу ждет полная реконструкция за 1 миллиард гривен

Одесскую областную больницу ждет полная реконструкция за 1 миллиард гривен

Тендерная процедура по поиску подрядчика уже запущена. Завершить капремонт должны к концу года.

Рецепты

На сайте системы государственных закупок Prozorro появилось сообщение о поиске организации-подрядчика, которая возьмется за этот масштабный проект.

Одесская областная больница расположена на поселке Котовского на улице Заболотного, 26.

Государство готово заплатить за работы по полной реконструкции медицинского учреждения 1 миллиард 23 миллиона гривен. Впрочем, аукцион на Prozorro предполагает, что заказчик выберет организацию, которая запросит наименьшую сумму.

Сейчас идет подача документов участниками аукциона, а сам он состоится 18 апреля.

Весь ремонт разобьют на 13 этапов. В корпусах областной больницы проведут полную замену коммуникаций и инженерных сетей. Прилегающую территорию благоустроят.

Финансироваться работы будут в основном из госбюджета, ведь весь бюджет Одесской области, для сравнения, составляет 5,4 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации ищет компании, которые разработают проектно-сметную документацию капитальных ремонтов двух крупнейших больниц Одессы – Детской и взрослой областных.

Также «Одесская Жизнь» писала, что 4 крупных больницы в Одессе ждет реконструкция. А именно: детскую и взрослую областные, Еврейскую больницу и больницу в Валиховском переулке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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