В Одессе горят склады возле цементного завода на Хуторской (фото, видео)

«Безбарьерная среда»: в Одесской Опере записали видеоэкскурсии на языке жестов (видео) Одесский национальный академический театр оперы и балета разработал новую форму работы с посетителями театра с недостатками слуха: в течение 2021 года специалисты театра записали видеоцикл экскурсий по театру на языке жестов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской Оперы. ПОДРОБНЕЕ

Одесситы временно лишились 4-х трамваев: чем их заменили? (фото) С сегодняшнего дня, 1 февраля 2022 года, в Одессе в связи с проведением реконструкции улицы Пантелеймоновской, а также замены трамвайных путей по улице Преображенской перестали курсировать целых три трамвая – №17, №18 и №28, а трамвай №5 существенно «урезал» свой маршрут. При этом городские власти пообещали транспортную альтернативу в виде дополнительных автобусов. ПОДРОБНЕЕ