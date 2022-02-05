В Одессе горят склады возле цементного завода на Хуторской (фото, видео)

Сегодня утром, в субботу, 5 февраля 2022 года, в Одессе начался масштабный пожар на складах возле цементного завода на улице Хуторской.
Как сообщает Телеграм-канал «Одесса INFO», ссылаясь на информацию местных жителей, в этих помещениях собирали мебель, в частности, бильярдные столы.
«На месте работают пожарные. Они пытаются не допустить распространения огня на расположенную рядом станцию техобслуживания грузовых автомобилей»,
– говорится в сообщении.
Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Также очевидцы уточняют, что «загорелось от котла» и делятся в соцсетях фото и видео с места пожара:
Областное управление ГСЧС на данный момент ситуацию не комментирует.
Читайте также:
- В Одессе загорелся ТЦ «Мегадом» (фото);
- Пожар в Одессе: ночью горела квартира на Черемушках – пострадали дети (фото);
- Пожар в центре Одессы: на Дерибасовской тушат дом-памятник архитектуры (видео);
- Масштабный пожар под Одессой: сгорели два скандальных «эко-дома» (фото).
Фото Телеграм-канала «Одесса INFO» и Думской, видео: Думская
Цей матеріал також доступний українською