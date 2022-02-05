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В Одессе горят склады возле цементного завода на Хуторской (фото, видео)

В Одессе горят склады возле цементного завода на Хуторской (фото, видео)

Сегодня утром, в субботу, 5 февраля 2022 года, в Одессе начался масштабный пожар на складах возле цементного завода на улице Хуторской.

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Как сообщает Телеграм-канал «Одесса INFO», ссылаясь на информацию местных жителей, в этих помещениях собирали мебель, в частности, бильярдные столы.

пожар на Хуторской2

«На месте работают пожарные. Они пытаются не допустить распространения огня на расположенную рядом станцию техобслуживания грузовых автомобилей»,

– говорится в сообщении.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Также очевидцы уточняют, что «загорелось от котла» и делятся в соцсетях фото и видео с места пожара:

пожар на Хуторской3

пожар на Хуторской4



Областное управление ГСЧС на данный момент ситуацию не комментирует.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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