Значительный класс последствий: чем закончится застройка старого одесского Товарного переулка?

Старый-старый, маленький, словно потерявшийся, Товарный переулок на Молдаванке сейчас стал «зоной тревоги». Идет активная застройка этого участка города в районе Алексеевского сквера. И уже возник строительный скандал. Как будут развиваться события дальше, теперь станут разбираться в столице.

В самом начале наступившего года «Одесская жизнь» рассказывала о сегодняшнем дне крошечного Товарного переулка, где старые застройки соседствуют с возводящимися новостроями.

Здесь возводится ЖК «Алексеевский», и совсем недавно возник скандал по поводу вполне понятному: в Товарном переулке вырыли котлован под паркинг совсем близко от старого жилого дома (Товарный переулок, 6).

Дальше – больше: как сообщал «Седьмой канал», охранники стройплощадки напали на журналистов, которые приехали разбираться в создавшейся ситуации. Пришлось вызывать полицию…

Тем временем жители Товарного переулка обратились с ГАСК с просьбой провести проверку соблюдения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, сообщает глава ГАСКа Александр Авдеев.

«Здесь строится ЖК «Алексеевский». Заказчик строительства – ООО «Редион Групп». Генеральный подрядчик – ООО «Девелоперская компания «Материк». Согласно Реестру строительной деятельности от 16 декабря 2020 г. Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выдано разрешение на выполнение строительных работ на новое строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземным паркингом»,

– пишет Александр Авдеев на своей странице в Facebook.

Глава ГАСКа поясняет: строящееся здание «относится к классу последствий СС3». СС3 – это «значительный класс последствий». А проверки строительства такой сложности может проводить только Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины.

«Поэтому мы направили туда соответствующее письмо с просьбой принять необходимые меры реагирования и проинформировать о результатах одесситов, которые просили провести проверку»,

– резюмирует Александр Авдеев, прилагая фото направленного в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины документа.

Фото с Facebook-страницы Александра Авдеева и автора