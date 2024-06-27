Нельзя переезжать и делать предложение: церковный праздник 27 июня

Преподобный Самсон: жил в пустыне и исцелял больных

27 июня по новому календарю (10 июля – по старому) – день памяти преподобного Самсона, странноприимца.

Самсон жил в V-VI веках в Риме. Он происходил из богатой и знатной христианской семьи, получил хорошее образование, врачевал и всю жизнь бесплатно лечил бедняков.

После смерти родителей Самсон раздал наследство нуждающимся, а сам ушел в пустыню под Константинополем и поселился там. Со временем он переехал в небольшой домик, где стал принимать странников, нищих и больных. По преданию, однажды Самсон исцелил императора Юстиниана, и сделал это всего лишь одним прикосновением руки. Император в знак благодарности хотел осыпать золотом своего спасителя, но Самсон не захотел, а попросил Юстиниана построить странноприимный дом и больницу. Преподобный до глубокой старости принимал в нем странников и нуждающихся людей, помогал им и лечил.

«Споручница грешных»: один из самых известных чудотворных образов

Кроме того, сегодня церковь почитает одну из самых известных чудотворных икон – Корецкую икону Божией Матери «Споручница грешных». Это переходящий праздник и отмечают его в четверг первой недели после Пятидесятницы.

Древняя икона Божией Матери «Споручница грешных» Корецкая известна на Руси с первой половины XVII века. Образ хранился в замке корецких князей, называлась икона «Благодатная», а привезли ее по разным версиям то ли из бывшего Константинополя, то ли из Рима. Существует предание, по которому этой иконе молилась святая преподобная Мария Египетская в иерусалимском храме.

После смерти корецкого князя Самуила образ забрала игумения Серафима в православный Свято-Троицкий Корецкий девичий монастырь. Торжественно перенесли святыню в 1622 году, в четверг по Святой Пятидесятнице – в этот день и было установлено празднование в честь иконы. По некоторым данным образ какое-то время находился в монастыре, затем его несколько раз перевозили, и икона оказалась у католиков, которые также почитали ее чудотворной, а затем снова была возвращена в монастырь. После пожара в восстановленной обители икону поместили в новой Успенской церкви, примерно в это время для образа изготовили серебряный золоченый оклад с эмалями.

Ныне икона «Споручница грешных» находится в этом же монастыре, в городе Корце Ровенской области.

По старому календарному стилю сегодня день памяти пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

О чем говорят приметы на 27 июня

По приметам дня судят, какой будет погода:

цветы с утра не раскрываются – жди дождя;

дождь пошел – будет сыро до бабьего лета;

ясный день выдался – еще 7 недель будет хорошая погода;

пчел много летает – возможна засуха.

В народном календаре 27 июня – праздник Самсон Сеногной. Прозвали его так потому, что обычно в это время шли частые дожди и скошенное сено загнивало до того, как его успевали убрать.

Что нельзя делать 27 июня

Обижаться, злиться, ссориться, завидовать

Делать предложение – брак окажется неудачным;

Переезжать или отправляться в дальний путь;

Нельзя тяжело работать;

Долго смотреть в зеркало – можно лишиться красоты.

Что можно делать 27 июня

К святому Самсону, поскольку он был врачом, обращаются с молитвами о здоровье и исцелении от болезней. Перед иконой «Споручница грешных» молятся с просьбами избавить от инфекций и эпидемий, защитить от сглаза и порчи, исцелить от бессонницы, а также просят о прощении грехов.

По приметам 27 июня наши предки выбрасывали старые вещи, а ненужные отдавали тому, кто нуждается. Считается, чем больше отдашь сегодня, тем больше воздастся в будущем.

У кого именины 27 июня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Владимир, Георгий, Егор, Иван (Иоанн), Иоанна, Самсон, Юрий.

По старому стилю именины у Александра, Андрея, Анны, Антонины, Даниила, Ивана, Якова.

Талисманом человека, рожденного 27 июня, является изумруд. В народе этот камень называют «небесным врачом». В древности считалось, что изумруд помогает увидеть свое будущее.