Этот день: праздники и события 27 июня

Сегодня, 27 июня – 855-й день войны в Украине. До Нового года осталось 187 дней. А еще сегодня много интересных праздников и памятных событий.
Праздники 27 июня
Всемирный день работников промышленности
Этот праздник был основан в 1905 году в Чикаго. Его цель – напомнить о борьбе за справедливые условия труда, равенство на рабочем месте и солидарность между работниками.
Международный день ананаса
Первые письменные упоминания об этом тропическом фрукте принадлежат еще Христофору Колумбу, а также другим исследователям Гонсало Фернандесу де Овьедо-и-Вальдесу и сэру Уолтеру Рейли. Они встретили его во время своих путешествий в Вест-Индию, где ананас выращивался для производства вина.
День рождения банкомата
Именно в этот день 1967 года в британском банке был установлен первый автомат для обналичивания. Его стоимость составляла 18 000 долларов и в то время это была действительно очень большая сумма денег.
День микро-малых и средних предприятий
Праздник был установлен по инициативе Генассамблеи ООН в 2007 году. Главная его цель состоит в повышении уровня осведомленности о важном вкладе малого бизнеса в обеспечение устойчивого развития государства.
Всемирный день рыболовства
Основан в Италии в 1984 году во время съезда по регулированию и развитию промысловой рыбалки. С 2001 года его празднуют под официальной эгидой ООН. Главная его цель состоит в привлечении внимания к важности защиты рыбных популяций.
День солнцезащитных очков
Эта дата была начата Советом зрения в США, чтобы повысить осведомленность людей о важности защиты глаз от солнечных лучей.
27 июня: этот день в истории
- 1663 год – в Нежине происходит казацкий совет (Черная рада) на котором гетманом Левобережной Украины избирают Ивана Брюховецкого;
- 1871 год – иена становится новой денежной единицей Японской империи;
- 1929 год – в нью-йоркских лабораториях Белла демонстрируют систему передачи полноцветного телеизображения;
- 1931 год – в США изобретатель Игорь Сикорский получает патент на изобретение первого вертолета;
- 1932 год – в Сиаме провозглашают конституцию;
- 1964 год – в Вашингтоне открывают памятник Тарасу Шевченко;
- 1991 год – войной Словении за независимость начинаются Югославские войны;
- 2001 год – во Львове во время Святой Литургии в византийском обряде при участии Иоанна Павла II беатифицированы (провозглашены блаженными) ряд украинских греко-католических новомучеников;
- 2017 год – в Киеве в 8:16 происходит теракт, во время которого погибает полковник Максим Шаповал и ранение получает проходившая мимо женщина;
- 2022 год – в Кременчуге (Полтавская область) происходит ракетный удар российских войск в ТЦ «Амстор».
В этот день родились:
- 1833 год – украинский композитор, пианист и педагог Владислав Заремба;
- 1877 год – британский физик, совершивший поляризацию рентгеновского излучения, Нобелевский лауреат Чарльз Баркла;
- 1991 год – офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Денис Прокопенко.