Этот день: праздники и события 27 июня

Праздники 27 июня

Всемирный день работников промышленности

Этот праздник был основан в 1905 году в Чикаго. Его цель – напомнить о борьбе за справедливые условия труда, равенство на рабочем месте и солидарность между работниками.

Международный день ананаса

Первые письменные упоминания об этом тропическом фрукте принадлежат еще Христофору Колумбу, а также другим исследователям Гонсало Фернандесу де Овьедо-и-Вальдесу и сэру Уолтеру Рейли. Они встретили его во время своих путешествий в Вест-Индию, где ананас выращивался для производства вина.

День рождения банкомата

Именно в этот день 1967 года в британском банке был установлен первый автомат для обналичивания. Его стоимость составляла 18 000 долларов и в то время это была действительно очень большая сумма денег.

День микро-малых и средних предприятий

Праздник был установлен по инициативе Генассамблеи ООН в 2007 году. Главная его цель состоит в повышении уровня осведомленности о важном вкладе малого бизнеса в обеспечение устойчивого развития государства.

Всемирный день рыболовства

Основан в Италии в 1984 году во время съезда по регулированию и развитию промысловой рыбалки. С 2001 года его празднуют под официальной эгидой ООН. Главная его цель состоит в привлечении внимания к важности защиты рыбных популяций.

День солнцезащитных очков

Эта дата была начата Советом зрения в США, чтобы повысить осведомленность людей о важности защиты глаз от солнечных лучей.

27 июня: этот день в истории

1663 год – в Нежине происходит казацкий совет (Черная рада) на котором гетманом Левобережной Украины избирают Ивана Брюховецкого;

1871 год – иена становится новой денежной единицей Японской империи;

1929 год – в нью-йоркских лабораториях Белла демонстрируют систему передачи полноцветного телеизображения;

1931 год – в США изобретатель Игорь Сикорский получает патент на изобретение первого вертолета;

1932 год – в Сиаме провозглашают конституцию;

1964 год – в Вашингтоне открывают памятник Тарасу Шевченко;

1991 год – войной Словении за независимость начинаются Югославские войны;

2001 год – во Львове во время Святой Литургии в византийском обряде при участии Иоанна Павла II беатифицированы (провозглашены блаженными) ряд украинских греко-католических новомучеников;

2017 год – в Киеве в 8:16 происходит теракт, во время которого погибает полковник Максим Шаповал и ранение получает проходившая мимо женщина;

2022 год – в Кременчуге (Полтавская область) происходит ракетный удар российских войск в ТЦ «Амстор».

В этот день родились: