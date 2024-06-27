Магнитные бури: будут ли геомагнитные волнения 27 июня

В четверг, 27 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю.
Об этом сообщает сайт Meteoprog.UA.
Чтобы подготовиться к магнитным бурям и перенести их относительно стабильно, стоит заранее побеспокоиться о своем здоровье, особенно если есть хронические заболевания или сильная метеозависимость.
В дни магнитных бурь особенно страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или высокое давление. В периоды сильной геомагнитной активности увеличивается риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Также могут возникать головные боли, бессонница и общее ухудшение самочувствия
Что делать, чтобы пережить магнитную бурю без потрясений для здоровья?
- По возможности избегать переутомления и стрессов. Лучше провести время в спокойной обстановке, читая книгу или занимаясь любимым хобби. Все трудовые подвиги оставьте на потом.
- Регулярные прогулки помогут улучшить кровообращение и насытить организм кислородом, что особенно важно в периоды геомагнитных возмущений.
- Легкая физическая активность, такая как йога, пилатес или просто утренняя зарядка, поможет поддерживать тонус тела и улучшить самочувствие.
- Алкогольные и газированные напитки, а также избыток кофеина могут усугубить негативное воздействие магнитных бурь на организм.
- Расслабляющая теплая ванна перед сном поможет улучшить качество сна и общее состояние.
- Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Качественный сон крайне важен для восстановления сил и здоровья.