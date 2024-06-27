Не можна переїжджати та робити пропозицію: церковне свято 27 червня

Преподобний Самсон: жив у пустелі і зцілював хворих

27 червня за новим календарем (10 липня – за старим) – день пам’яті преподобного Самсона, странноприїмця.

Самсон жив у V-VI століттях у Римі. Він походив із багатої та знатної християнської родини, здобув гарну освіту, лікував і все життя безкоштовно лікував бідняків.

Після смерті батьків Самсон роздав спадщину нужденним, а сам пішов у пустелю під Константинополем і оселився там. Згодом він переїхав у невеликий будиночок, де став приймати мандрівників, жебраків та хворих. За переказами, одного разу Самсон зцілив імператора Юстиніана, і зробив це лише одним дотиком руки. Імператор на знак подяки хотів обсипати золотом свого рятівника, але Самсон не захотів, а попросив Юстиніана побудувати дім і лікарню. Преподобний до глибокої старості приймав у ньому мандрівників і нужденних людей, допомагав їм і лікував.

«Споручниця грішних»: один із найвідоміших чудотворних образів

Крім того, сьогодні церква вшановує одну з найвідоміших чудотворних ікон – Корецьку ікону Божої Матері «Споручниця грішних». Це перехідне свято і відзначають його у четвер першого тижня після П’ятидесятниці.

Стародавня ікона Божої Матері «Споручниця грішних» Корецька відома на Русі з першої половини XVII ст. Образ зберігався в замку корецьких князів, називалася ікона «Благодатна», а привезли її за різними версіями чи то з колишнього Константинополя, чи то з Риму. Існує переказ, яким цій іконі молилася свята преподобна Марія Єгипетська в єрусалимському храмі.

Після смерті корецького князя Самуїла образ забрала ігуменя Серафима у православний Свято-Троїцький Корецький дівочий монастир. Урочисто перенесли святиню у 1622 році, у четвер після Святої П’ятидесятниці – цього дня і було встановлено святкування на честь ікони. За деякими даними образ якийсь час перебував у монастирі, потім його кілька разів перевозили, і ікона виявилася у католиків, які також вважали її чудотворною, а потім знову повернули до монастиря. Після пожежі у відновленій обителі ікону помістили у новій Успенській церкві, приблизно в цей час для образу виготовили срібний позолочений оклад із емалями.

Нині ікона «Споручниця грішних» знаходиться у цьому ж монастирі, у місті Корці Рівненської області.

За старим календарним стилем сьогодні день пам’яті пророка Єлисея та святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.

Про що говорять прикмети на 27 червня

За прикметами дня судять, якою буде погода:

квіти з ранку не розкриваються – чекай на дощ;

дощ пішов – буде сиро до бабиного літа;

ясний день видався – ще 7 тижнів буде гарна погода;

бджіл багато літає – можлива посуха.

У народному календарі 27 червня – свято Самсон Сіногний. Прозвали його так тому, що зазвичай у цей час йшли часті дощі і скошене сіно загнивало до того, як його встигали прибрати.

Що не можна робити 27 червня

Ображатися, злитися, сваритися, заздрити;

Робити пропозицію – шлюб виявиться невдалим;

Переїжджати або вирушати в далеку дорогу;

Не можна важко працювати;

Довго дивитися в дзеркало – можна позбутися краси.

Що можна робити 27 червня

До святого Самсона, оскільки він був лікарем, звертаються з молитвами про здоров’я та зцілення від хвороб. Перед іконою «Споручниця грішних» моляться з проханнями позбавити інфекцій та епідемій, захистити від пристріту та псування, зцілити від безсоння, а також просять про прощення гріхів.

За прикметами 27 червня наші предки викидали старі речі, а непотрібні віддавали тому, хто потребує. Вважається, що більше віддаси сьогодні, тим більше віддасться в майбутньому.

У кого іменини 27 червня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Володимир, Георгій, Єгор, Іван (Іоан), Іоанна, Самсон, Юрій.

За старим стилем іменини в Олександра, Андрія, Анни, Антоніни, Данила, Івана, Якова.

Талісманом людини, народженої 27 червня, є смарагд. У народі цей камінь називають “небесним лікарем”. У давнину вважалося, що смарагд допомагає побачити своє майбутнє.