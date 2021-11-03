Новости Одессы и Одесской области

“Наполеоновские планы” реставраторов и подарок газовщиков: главные новости Одессы за 2 ноября

“Наполеоновские планы” реставраторов и подарок газовщиков: главные новости Одессы за 2 ноября

Во вторник, 2 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” освещали такие значимые события Одессы и Одесской области.

Подписаться

Улицы исторического центра Одессы хотят отреставрировать, вернув фасадам домов первоначальный облик. И это только часть планов по превращению Одессы в центр украинского туризма.

Кроме того, одесситам пообещали не просто ремонт, а полную реконструкцию четырех больниц.

Также вслед за зданием Художественного музея в Одессе будут реставрировать и дворец Абазы, в котором размещается Музей западного и восточного искусства.

А в городе Сарате Белгород-Днестровского района хотят создать туристско-информационный центр в виде пирамиды из стекла.

В ноябре 2021 года цена природного газа для клиентов предприятия “ Одессагаз-поставка” составит 7,96 грн за 1 кубометр.

Утром 2 ноября скончался глава Совета адвокатов Одесской области, член Президентского совета Всемирного клуба одесситов Иосиф Бронз.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена из Одессы Владимира Галантерника.

В Одессе уже на этой неделе может появиться еще один передвижной пункт вакцинации от COVID-19: наряду с вакцинальным автобусом горздрав намерен использовать для этой цели один из трамваев “Одиссей”.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить