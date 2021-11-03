“Наполеоновские планы” реставраторов и подарок газовщиков: главные новости Одессы за 2 ноября

Во вторник, 2 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” освещали такие значимые события Одессы и Одесской области.

Улицы исторического центра Одессы хотят отреставрировать, вернув фасадам домов первоначальный облик. И это только часть планов по превращению Одессы в центр украинского туризма.

Кроме того, одесситам пообещали не просто ремонт, а полную реконструкцию четырех больниц.

Также вслед за зданием Художественного музея в Одессе будут реставрировать и дворец Абазы, в котором размещается Музей западного и восточного искусства.

А в городе Сарате Белгород-Днестровского района хотят создать туристско-информационный центр в виде пирамиды из стекла.

В ноябре 2021 года цена природного газа для клиентов предприятия “ Одессагаз-поставка” составит 7,96 грн за 1 кубометр.

Утром 2 ноября скончался глава Совета адвокатов Одесской области, член Президентского совета Всемирного клуба одесситов Иосиф Бронз.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена из Одессы Владимира Галантерника.

В Одессе уже на этой неделе может появиться еще один передвижной пункт вакцинации от COVID-19: наряду с вакцинальным автобусом горздрав намерен использовать для этой цели один из трамваев “Одиссей”.