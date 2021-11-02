В Одессе снизили цену на газ: сюрприз от газовщиков

В ноябре 2021 г цена природного газа для клиентов «Одессагаз-поставка» составит 7,96 грн за 1 м3.

Сообщение о снижении стоимости кубометра газа появилось на официальном сайте ООО «Одессагаз-поставка».

Это предприятие – основной поставщик «голубого топлива» в регионе. До ноября 1 м3 газа потребителям 9,2 гривны. Сейчас цена от одесских газовщиков сравнялась со стоимостью кубометра от «Нафтогаза» — поставщика природного газа для населения по самым низким тарифам в Украине.

Правда, в компании ничего не сообщают, как долго продержится новый тариф: всего месяц, до конца года или до конца отопительного сезона.

Такой шаг стал настоящим сюрпризом для одесситов и жителей области, потому что еще совсем недавно газовщики заявляли и росте цены доставки газа, пугали срывом отопительного сезона из-за новых тарифов, и терроризировали своих клиентов надуманными долгами.

В одесских масс-медиа такой неожиданный разворот продавцов и распределителей природного газа в сторону потребителей связывают с визитом в Одессу и область президента Украины.

Еще новости о снабжении газом в Одессе и области: