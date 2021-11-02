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В Одессе обустроят пункт вакцинации в трамвае “Одиссей”

В Одессе обустроят пункт вакцинации в трамвае “Одиссей”

В Одессе уже на этой неделе может появиться еще один передвижной пункт вакцинации от COVID-19: наряду с вакцинальным автобусом горздрав намерен использовать для этой цели один из трамваев “Одиссей”.

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По сообщению Одесского горсовета, соответствующий трамвайный вагон уже предоставило КП “Одесгорэлектротранс”. Теперь его предстоит оборудовать под прививочный пункт.

Как сообщается, вакцинальный трамвай будет стоять на конечных остановках – на запасных путях, чтобы не мешать движению других трамваев.

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Где в Одессе курсирует вакцинальный автобус?

Напомним, ранее в Одессе запустили специальный автобус, в котором можно будет сделать прививку от коронавируса.

По данным Телеграм-канала 8 News, сегодня этот автобус был замечен на поселке Котовского. Здесь жители Суворовского района могут получить без очереди дозу прививок Pfizer, AstraZeneca и СoronaVac. Автобус делает часовые остановки по таким адресам:

  • возле ТЦ “Копейка”, улица Добровольского, 130/5;
  • ул. Генерала Бочарова, 50;
  • ТЦ “Семья”, Семена Палия, 93а;
  • Банк “Пивденный”, Семена Палия, 74;
  • парковка “АТБ”, ул. Героев Обороны, 60а.

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Где привиться от коронавируса в Одессе

Также напомним, что в Одессе ежедневно с 9:00 до 18:00 работают стационарные пункты вакцинации во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы, а также по таким адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
  • пл. Деревянко, 1, издательство “Черноморье”;
  • Международный аэропорт “Одесса” (работает с 10:00 до 17:00).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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