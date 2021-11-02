В Одессе обустроят пункт вакцинации в трамвае “Одиссей”

В Одессе уже на этой неделе может появиться еще один передвижной пункт вакцинации от COVID-19: наряду с вакцинальным автобусом горздрав намерен использовать для этой цели один из трамваев “Одиссей”.

По сообщению Одесского горсовета, соответствующий трамвайный вагон уже предоставило КП “Одесгорэлектротранс”. Теперь его предстоит оборудовать под прививочный пункт.

Как сообщается, вакцинальный трамвай будет стоять на конечных остановках – на запасных путях, чтобы не мешать движению других трамваев.

Где в Одессе курсирует вакцинальный автобус?

Напомним, ранее в Одессе запустили специальный автобус, в котором можно будет сделать прививку от коронавируса.

По данным Телеграм-канала 8 News, сегодня этот автобус был замечен на поселке Котовского. Здесь жители Суворовского района могут получить без очереди дозу прививок Pfizer, AstraZeneca и СoronaVac. Автобус делает часовые остановки по таким адресам:

возле ТЦ “Копейка”, улица Добровольского, 130/5;

ул. Генерала Бочарова, 50;

ТЦ “Семья”, Семена Палия, 93а;

Банк “Пивденный”, Семена Палия, 74;

парковка “АТБ”, ул. Героев Обороны, 60а.

Где привиться от коронавируса в Одессе

Также напомним, что в Одессе ежедневно с 9:00 до 18:00 работают стационарные пункты вакцинации во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы, а также по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

пл. Деревянко, 1, издательство “Черноморье”;

Международный аэропорт “Одесса” (работает с 10:00 до 17:00).

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