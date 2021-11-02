Центр Одессы реконструируют и сделают «туристическим магнитом»: от планов дух захватыват

Улицы исторического центра хотят отреставрировать, вернув фасадам домов первоначальный облик. И это только часть планов по превращению Одессы в центр украинского туризма.

О предстоящих преобразованиях в центральной части города было заявлено во время Конгресса местных и региональных властей, прошедшего в Одессе на прошлой неделе.

Там рассказали, что уже несколько месяцев по заданию президента Украины городские, областные власти, офис президента, кабинет министров и большая группа урбанистов разрабатывают отдельную стратегию города Одессы.

Одесса станет настоящей «жемчужиной у моря»

Дело в том, что пассажиропоток туристов в Одессу растет с каждым годом. Крым сейчас недоступен для украинцев, поэтому роль Одессы как центра морского отдыха сильно выросла. И в офисе президента приняли решение сделать из города действительно — «жемчужину», новую Одессу.

Задача поставлена следующая: должна появиться Одесса с новым историческим центром, новой набережной, Трассой здоровья и еще «многим-многим новым».

На конгрессе сообщили, что через несколько недель пройдет отдельная и подробная презентация запланированных шагов по восстановлению и преображению Одессы.

Но часть подробностей уже сообщил урбанист Максим Головко, член группы по разработке плана предстоящих перемен.

Внешний вид одесских домов и улиц приведут в порядок

Во время презентации изменений, предстоящих Одессе было отмечено, что говорить о новой Одессе невозможно без Одессы старой. Старая Одесса – это зона Порто-франко (историческая центральная часть города), которая застраивалась и проектировалась по единому проекту.

Более того, по словам Максима Головко, это и есть самое ценное в городе. Но проблема в том, что за последние десятилетия здесь появилось много чуждых наслоений, разрушающих историческую среду. Наслоения эти кажутся мелкими: входы, вывески, кондиционеры. Но все это вместе разрушает приятные впечатления от фасадов старой застройки.

Поэтому будет разработан документ, в котором соберут детальные данные со всеми проблемами на фасадах и на улицах (пандусы, брусчатка, перепады, неправильное озеленение, нелепые цветники или лавки и так далее).

Как же будет выглядеть центр Одессы после всех этих перемен?

Как это работает уже реально представить, говорит урбанист Максим Головко. Потому что подобный справочник уже разрабатывали во Львове, и несколько лет такой план преобразования исторического центра там успешно реализуют.

Будущие улицы Одессы будут доступными, удобными для всех. На них приятно будет находиться и любоваться исторической застройкой.

Воплощаться планы по преобразованию города начнут с четырех пилотных улиц. Это улицы, которые известны и важны для одесситов и связывают важные точки Одессы. А именно — Привокзальную площадь и Оперный театр. Это улицы Пушкинская, Ришельевская и, собственно, Привокзальная площадь.

Пилотные улицы были выбраны еще и потому что там всегда много людей, музеи, театры, хостелы, магазины и рестораны. Важно также, чтобы на них располагались памятники архитектуры (которые тоже обновят). Упомянутые улицы соответствуют всем этим критериям.

Максим Головко называет Пушкинскую и Ришельевскую своеобразными городскими воротами, ведущие от вокзала к центру.

Вторые две улицы, выбранные для пилотного проекта: Бунина и Греческая. Они перпендикулярны первым двум и это позволит создать направления в другие стороны, чтобы развивать центр дальше.

В Одессе появятся новые парки и спортплощадки

Кроме реконструкции улиц будут созданы центры активности. На пилотных улицах под эти цели идеально подходят расположенные поблизости музеи: Археологический, Литературный, Музей Западного и Восточного искусства, Художественный музей. Им тоже дадут новая жизнь

Кроме того, сейчас заканчивается реконструкция бульвара Жванецкого. Под ним предлагается создать зеленую зону — парк Лябурб и в нем также обустроить новые активности для жителей.

А по другую сторону от порта планируют сделать набережную, подобную Тель-Авивской. Только в Одессе она, по мнению урбаниста, может получиться еще лучше, потому что у нас не будет автомобильной дороги, а будет Трасса здоровья. Трассу здоровья также улучшат, добавив к ней различные активности для спорта и отдыха.

В Одессе построят новые путепроводы, дамбу и арену

Чтобы туристы могли удобно приезжать в Одессу, передвигаться по ней, легко пользоваться всеми преимуществами города, надо улучшать инфраструктуру. И о ней тоже не забыли в проекте преобразования Одессы.

Поэтому в планах реконструкции дороги в аэропорт, на Таирова, реконструкция Ивановского путепровода и Хаджибеевской дамбы.

Кроме того, запланировано возведение Одесской арены – пространства, где могут быть воплощены самые разные и масштабные культурные проекты.

Проект по преобразованию Одессы обещают воплотить в жизнь

Максим Головко отметил, что все перечисленное — это не просто картинки. Работа над проектом идет уже несколько месяцев, разрабатывается проектно-финансовая документация.

А по реконструкции музеев уже даже объявлены тендеры, потому что по этим объектам проектно-финансовая документация была подготовлена заранее.

Кроме того, будет разработана новая транспортная стратегия, прежде всего касательно общественного транспорта. Он будет обновляться. И еще спикеры форума заявили, что все перечисленное, это лишь часть планируемых шагов к тому, чтобы Одесса стала одним из главных «туристических магнитов» в Украине.

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Заглавное фото: «Культурометр»