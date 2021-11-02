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В Одессе будут реставрировать Музей западного и восточного искусства: подрядчика уже ищут

В Одессе будут реставрировать Музей западного и восточного искусства: подрядчика уже ищут

“Большая реставрация”: вслед за зданием Художественного музея в Одессе будут реставрировать и дворец Абазы, в котором размещается Музей западного и восточного искусства.

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Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской обладминистрации ищет подрядчика, который займется реставрацией памятника национального значения – Дворца Абазы.

Стоимость работ оценена почти в 79 миллионов гривен. Для сравнения – стоимость работ по реставрации Худмузея (дворец Потоцких) оценена в 143 миллиона гривен.

Тендер размещен на сайте госзакупок ProZorro. Сами торги состоятся 19 ноября.

реставрация дворца Абазы, тендер

Исходя из тендерной документации, подрядчик (победитель торгов) должен будет провести в здании противоаварийные работы. Будет проведена гидроизоляция стен, проведены водостоки, отремонтирована крыша. Предполагается реставрация окон, дверей, полов и стен.

Статья по теме: Архитектурные тайны Одессы: удивительная история Дворца Абазы

Далее: будет приведена в порядок лепнина и фасад здания, восстановлен декор. В здании также планируется установить новые системы кондиционирования и вентилирования воздуха. Предусмотрено дополнительное освещение, автоматическая пожарная сигнализация.

Срок окончания работ, как и в здании Одесского национального художественного музея – конец 2022 года.

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Фото с Facebook-страницы ОМЗВИ, скриншот автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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