НАБУ объявило в розыск Владимира Галантерника

Предпринимателя подозревают в создании преступной группы с участием должностных лиц Одесского городского совета, в том числе мэра города Геннадия Труханова.

На странице Министерства внутренних дел, посвященной розыску Галантерника, указано, что он до 31 августа 2021 года находился в Харькове, а потом исчез. Правоохранители полагают, что подозреваемый выехал за пределы страны.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 15 человек правоохранительный органы подозревают в махинациях с городской землей (передача ее в пользу строительной компании Галантерника «Будова»), что нанесло городской громаде ущерб в 689 млн грн.

Прокуратура не в первый раз выдвигает обвинения против руководителя Одессы. Ранее его обвиняли в завладении бюджетными деньгами вместе с другими чиновниками Одесской мэрии. Тот процесс получил название «Дело Краяна». И городской голова Одессы его выиграл — суд снял с мэра Одессы все обвинения.

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