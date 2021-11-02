4 крупных больницы в Одессе ждет реконструкция

Не просто ремонт, а полную реконструкцию четырех больниц пообещали власти одесситам. Речь о 4 лечебных учреждениях: детской и взрослой областных, Еврейская больница и больница в Валиховском переулке.
О том, что в городе реконструируют четыре больницы, стало известно во время Конгресса местных властей, который прошел в Одессе на прошлой неделе.
Речь идет о двух областных клинических больницах: взрослой на ул. Заболотного и детской на ул. Воробьева.
А также двух городских: Еврейской больнице и больнице в Валиховском переулке.
Ремонт больниц станет частью более крупной государственной программы по преобразованию Одессы в главный «туристический магнит» Украины.
И речь идет не о закупке оборудования и покраске стен. Про ремонт Одесской областной больницы депутат Верховной Рады Александр Горенюк высказался так:
От фасада до палат, от ворот до кровли: изменений будет очень много, и они будут впечатляющими.
В качестве примера он привел на своей странице в Фэйсбуке рендеры одного из примеров такой реконструкции в Кривом Роге.
Депутат приводит фото Одесской областной больницы и поликлиники сейчас.
И говорит:
Скоро всё поменяем. Будем создавать современное медицинское пространство, заодно уберём уродливые МАФы, терминалы и пирожки.
Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, что Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации ищет компании, которые разработают проектно-сметную документацию капитальных ремонтов двух крупнейших больниц Одессы – Детской и взрослой областных.
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