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4 крупных больницы в Одессе ждет реконструкция

4 крупных больницы в Одессе ждет реконструкция

Не просто ремонт, а полную реконструкцию четырех больниц пообещали власти одесситам. Речь о 4 лечебных учреждениях: детской и взрослой областных, Еврейская больница и больница в Валиховском переулке.

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О том, что в городе реконструируют четыре больницы, стало известно во время Конгресса местных властей, который прошел в Одессе на прошлой неделе.

Речь идет о двух областных клинических больницах: взрослой на ул. Заболотного и детской на ул. Воробьева.

А также двух городских: Еврейской больнице и больнице в Валиховском переулке.

Ремонт больниц станет частью более крупной государственной программы по преобразованию Одессы в главный «туристический магнит» Украины.

И речь идет не о закупке оборудования и покраске стен. Про ремонт Одесской областной больницы депутат Верховной Рады Александр Горенюк высказался так:

От фасада до палат, от ворот до кровли: изменений будет очень много, и они будут впечатляющими.

В качестве примера он привел на своей странице в Фэйсбуке рендеры одного из примеров такой реконструкции в Кривом Роге.

Депутат приводит фото Одесской областной больницы и поликлиники сейчас.

Так выглядит Одесская областная больница сейчас / фото о1.ua

И говорит:

Скоро всё поменяем. Будем создавать современное медицинское пространство, заодно уберём уродливые МАФы, терминалы и пирожки.

Так может выглядеть Одесская областная больница после реконстркции

Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, что Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации ищет компании, которые разработают проектно-сметную документацию капитальных ремонтов двух крупнейших больниц Одессы – Детской и взрослой областных.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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