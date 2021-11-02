Умер главный адвокат Одесской области Иосиф Бронз

Сегодня утром, 2 ноября 2021 скончался Бронз Иосиф Львович, глава Совета адвокатов Одесской области, член Президентского совета Всемирного клуба одесситов.
Новость об утрате «Одесской Жизни» сообщили во Всемирном клубе одесситов.
Сегодня утром завершил свой земной путь Бронз Иосиф Львович — член Президентского совета ВКО…
Иосиф Львович – Заслуженный юрист Украины, заместитель председателя Одесской коллегии адвокатов, обладатель ордена «За заслуги» третьей степени, адвокат с 1967 года, с 1989 — секретарь Союза адвокатов СССР от Украины. С 2012 года Иосиф Львович возглавлял областную коллегию адвокатов, был вице-президентом Союза адвокатов Украины, обладатель Почетного знака Одесского городского головы имени Григория Маразли II ступени.
Невосполнимая утрата для всех нас…
Искренние соболезнования семье и близким Иосифа Львовича…
Ваш ВКО
— сказано на странице в Фэйсбук общественной организации
Иосиф Бронз всю жизнь посвятил адвокатуре
Иосиф Бронз был потомственным адвокатом. В 1967 г. окончил юридический факультет Одесского университета им. И.И. Мечникова и в этом же году был принят стажером в Одесскую областную коллегию адвокатов.
Восемь лет работал в юридических консультациях Одесской области и в 1974 году был переведен в Ильичевскую ЮК г. Одессы.
В 1978 году был избран членом Президиума коллегии адвокатов; в 1985 г. назначен зампредседателя ее коллегии.
А в 2012 г. он стал Председателем коллегии адвокатов.
В 1989 г. принимал активное участие в создании Союза адвокатов СССР и на Учредительном съезде был избран секретарем Союза адвокатов (от Украины), а с 1992 г., в связи с реорганизацией Союза адвокатов, и по настоящее время избирается Вице-президентом нового Международного Союза (содружества) адвокатов.
С 1990 г. участвовал в создании Союза адвокатов Украины, на учредительном съезде которого выступал с докладом; был избран Председателем комитета по профессиональной этике и членом Высшей квалификационной комиссии адвокатуры, а впоследствии – Вице-президентом этого Союза.
В 1992 г. Указом Президента Украины Иосифу Бронзу присвоено звание «Заслуженный юрист Украины».
Он награжден разными орденами и медалями:
- Золотой медалью международного союза адвокатов;
- в 2002 г. награжден орденом «За заслуги» 3-й степени;
- в 2016 г. – орденом «За заслуги» 2-й степени;
- в 2020 — орденом «За заслуги» 1-й степени;
- орденом Григория Маразли.
На протяжении 45-и лет (каждые 10 лет) издавал сборник практики Верховного Суда Украины по вопросам уголовного права и процесса, а в 2016 г. издал «Новейшую историю адвокатуры Украины» на основе документов и статей по проблемам адвокатуры.
Иосиф Бронз много выступал в масс-медиа по вопросам адвокатской деятельности; организовывал и принимает участие в проведении конференций и семинаров по повышению профессионального уровня адвокатов, и в подготовке юристов к сдаче квалификационного экзамена на предмет получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.
Ранее мы сообщали о том, что умер Александр Ройтбурд – директор Одесского художественного музея и знаменитый художник.
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