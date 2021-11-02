Умер главный адвокат Одесской области Иосиф Бронз

Новость об утрате «Одесской Жизни» сообщили во Всемирном клубе одесситов.

Сегодня утром завершил свой земной путь Бронз Иосиф Львович — член Президентского совета ВКО… Иосиф Львович – Заслуженный юрист Украины, заместитель председателя Одесской коллегии адвокатов, обладатель ордена «За заслуги» третьей степени, адвокат с 1967 года, с 1989 — секретарь Союза адвокатов СССР от Украины. С 2012 года Иосиф Львович возглавлял областную коллегию адвокатов, был вице-президентом Союза адвокатов Украины, обладатель Почетного знака Одесского городского головы имени Григория Маразли II ступени. Невосполнимая утрата для всех нас… Искренние соболезнования семье и близким Иосифа Львовича… Ваш ВКО

— сказано на странице в Фэйсбук общественной организации

Иосиф Бронз всю жизнь посвятил адвокатуре

Иосиф Бронз был потомственным адвокатом. В 1967 г. окончил юридический факультет Одесского университета им. И.И. Мечникова и в этом же году был принят стажером в Одесскую областную коллегию адвокатов.

Восемь лет работал в юридических консультациях Одесской области и в 1974 году был переведен в Ильичевскую ЮК г. Одессы.

В 1978 году был избран членом Президиума коллегии адвокатов; в 1985 г. назначен зампредседателя ее коллегии.

А в 2012 г. он стал Председателем коллегии адвокатов.

В 1989 г. принимал активное участие в создании Союза адвокатов СССР и на Учредительном съезде был избран секретарем Союза адвокатов (от Украины), а с 1992 г., в связи с реорганизацией Союза адвокатов, и по настоящее время избирается Вице-президентом нового Международного Союза (содружества) адвокатов.

С 1990 г. участвовал в создании Союза адвокатов Украины, на учредительном съезде которого выступал с докладом; был избран Председателем комитета по профессиональной этике и членом Высшей квалификационной комиссии адвокатуры, а впоследствии – Вице-президентом этого Союза.

В 1992 г. Указом Президента Украины Иосифу Бронзу присвоено звание «Заслуженный юрист Украины».

Он награжден разными орденами и медалями:

Золотой медалью международного союза адвокатов;

в 2002 г. награжден орденом «За заслуги» 3-й степени;

в 2016 г. – орденом «За заслуги» 2-й степени;

в 2020 — орденом «За заслуги» 1-й степени;

орденом Григория Маразли.

На протяжении 45-и лет (каждые 10 лет) издавал сборник практики Верховного Суда Украины по вопросам уголовного права и процесса, а в 2016 г. издал «Новейшую историю адвокатуры Украины» на основе документов и статей по проблемам адвокатуры.

Иосиф Бронз много выступал в масс-медиа по вопросам адвокатской деятельности; организовывал и принимает участие в проведении конференций и семинаров по повышению профессионального уровня адвокатов, и в подготовке юристов к сдаче квалификационного экзамена на предмет получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Ранее мы сообщали о том, что умер Александр Ройтбурд – директор Одесского художественного музея и знаменитый художник.

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