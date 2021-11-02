В Одесской области возведут стеклянную пирамиду

В городе Сарате Белгород-Днестровского района создадут туристско-информационный центр в виде пирамиды из стекла.
Новость о появлении удивительного сооружения стала известна из системы публичных закупок Прозорро.
Объект займет площадь в два гектара земли. Назначение будущего Центра – информировать туристов о достопримечательностях Бессарабии, исторических местах, транспорте, развлечениях, экскурсионных маршрутах.
В Саратском туристко-информационном центре можно будет попробовать бессарабскую кухню
В помещении Центра также разместят торговые точки и объекты питания. В них можно будет продегустировать и приобрести крафтовые вина, сыры и мясомолочную продукцию изготовленные по аутентичным технологиям юга Одесской области.
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Будут в центре и сувенирные магазинчики с кафе.
Кроме того, Центр будет иметь все возможности для организации общения людей, проведения деловых и культурных мероприятий: в нем разместят конференц-зал и амфитеатра на 300 мест.
Государственный и местный готовы выделить на проект 29,5 миллиона гривен. Победителя аукциона определят 17 декабря, а сдать объект ему будет надо до конца следующего, 2022 года.
Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала о планах областных властей создать в Сарате масштабный туристско-информационный центр, который дал бы толчек для развития региона. В начале 2021 года проект оценивали в 17 млн грн.
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