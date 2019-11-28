Начальник службы по делам детей в Одессе рассказала об обязанностях структуры и личных этических дилеммах (видео)

На этой неделе «Одесская жизнь» пригласила на прямой эфир назначенную в конце прошлого месяца начальника службы по делам детей Одесского городского совета Юлию Никандрову. В виду того, что прошел уже почти месяц ее работы, а также учитывая неутихающие скандалы вокруг детских домов, мы решили узнать, чем сейчас занимается служба и с какими сложностями приходится сталкиваться в работе.

Служба по делам детей Одесского городского совета обслуживает четыре района города: Киевский, Малиновский, Приморский и Суворовский. У организации – широкий спектр деятельности, основные обязанности заключаются в оформлении детей на учет, снятии с учета. Она же проводит реабилитационные мероприятия и поддерживает функционирование группы по сложным жизненным обстоятельствам (СЖО), которая занимается рейдами по районам в семьях, где возникли сложности.

В каждом из районов у службы есть свое территориальное подразделение. В их основные обязательства входит подготовка документов об опеке и попечительстве, об усыновлении, контроль за делами детей из группы СЖО и родительские споры. Также у данной службы есть подведомственные учреждения: Центр социально-психологической реабилитации и социальное общежитие для детей-сирот (там проживают дети от 15 до 23 лет, лишенные родительской опеки).

– Надо понимать, что служба по делам детей – не единственная организация в городе, которая единолично принимает все решения, связанные с детьми, – пояснила начальник службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

Руководитель структуры привела несколько примеров из своей практики. Юлия Никандрова попросила представить ситуацию в семье, где воспитывают нескольких детей, а родители злоупотребляют психоактивными веществами.

– Полиция вызывает службу по делам детей, и они вместе выезжают на место, потому что на столе миллион шприцов, соседи жалуются на постоянные драки, – говорит Юлия. – Мы забираем детей, а они начинают плакать и проситься к маме. Что делать в этой истории? Поступаем по закону, изымая малышей. Но многие дети не хотят ехать в учреждение, потому что мама для детей, какая бы она там ни была – она любимая.

Юлия призналась, что и раньше часто сталкивалась с такими ситуациями, когда активно занималась волонтерской деятельностью. После вступления в нынешнюю должность их не поубавилось.

Как-то в службу поступил сигнал о семье в Одесской области, живущей в несносных условиях. Дом, где воспитывали детей, напоминал сарай. Когда приехала полиция и сотрудники службы, дети плакали и просили их не забирать у любимой мамы. А та самая «любимая мама» заявила Юлии Никандровой: мол, дети мне не нужны, заберите их.

– Она на пять дней с сожителем уходила в запой, а в это время соседи передавали детям продукты питания через форточку, потому что малышей закрывали на замок. Но дети все равно твердили «мамочка любимая» и «не забирайте нас». Со стороны человек, не знающий ситуации посмотрит и скажет: ах, ты, начальница! Дети любят маму, а ты их забрала, – продолжила Никандрова. – Тут нужно понимать, что делая свою работу, есть риск нарваться на море осуждения и критики. А вот если в доме семьи наркоманов вдруг случится пожар, и дети сгорят. Что тогда скажут? Что служба по делам детей не забирает детей у наркоманов.

Фото, видео: редакция “Одесской жизни”

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