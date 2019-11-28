На Одещині створять додаток з переліком туристично привабливих місць області

Про це повідомив у коментарі Zruchno.Travel начальник управління туризму, рекреації і курортів Одеської облдержадміністрації Олександр Шека.

Мобільний додаток матиме в своїй базі даних перелік цікавих місць області. Турист зможе вибрати певний туристичний об’єкт зі списку, прочитати про нього докладну інформацію та сформувати маршрут до цього місця автомобілем чи громадським транспортом.

– Ми знаходимося на завершальному етапі створення безкоштовного мобільного додатку, який розробляється коштом обласного бюджету. Він буде доступний на платформах Android та iOS. Бізнес зможе розмістити в ньому рекламу своїх туристичних послуг і таким чином максималльно комфортно популяризувати туристичний потенціал Одещини та спростити вибір туристичних локацій для відпочинку. Маємо сподівання представити його наприкінці грудня. Плануємо масштабну промо-кампанію, щоб максимальна кількість людей про нього дізналася, – зазначив Олександр Шека.

Крім туристичного додатку, в області працюють на аудіогідами туристичних субрегіонів, таких як, Білгород-Дністровський та Дунайський субрегіони, а також Нижньодністровський басейн. Аудіогіди нададуть можливість туристу прослухати інформацію про туристичний потенціал зазначених територій та сформувати свій власний маршрут.

Фото: Укрінформ

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