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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе официально «заработала» полоса для общественного транспорта: что с ситуацией на дороге

В Одессе официально «заработала» полоса для общественного транспорта: что с ситуацией на дороге

За несколько недель до официального вступления новых правил передвижения транспорта по улице Ришельевской чиновники и полиция анонсировали открытие полосы для общественного транспорта. До 28 ноября там можно было передвигаться всем видам транспорта. В то же время у соответствующего знака повесили предупреждение. Так, там было указано, что, начиная с 28 ноября, водители личного транспорта будут нести ответственность за выезд на общественную полосу и препятствование движению троллейбусов и маршрутного такси. Наш корреспондент отправился проследить за дорожной ситуацией на данной улице.

Выделенная полоса для общественного транспорта тянется по улице Ришельевской от Греческой до Пантелеймоновской. Она обозначена разметкой 1.2 – широкая сплошная линия. Такую линию можно пересекать на авто только в местах ее разрыва. Там же есть знаки 5.8 и 5.11.

Согласно пункту 17.1 Правил дорожного движения, на дороге с разметкой для маршрутных транспортных средств, обозначенной знаками 5.8 или 5.11, запрещается движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

Но что происходит на месте? Наш корреспондент запечатлел, как водитель автомобиля остановил свой личный транспорт на полосе для общественного транспорта, вышел из авто и направился в ближайший магазин.

Оставленное авто на выделенной полосе. Водителю маршрутки пришлось его объезжать

Оставленное авто на выделенной полосе. Водителю маршрутки пришлось его объезжать

Из-за этого маршрутки вынуждены были выехать за пределы специально выделенной для них полосы и перестроиться.

Водитель оставил автомобиль на полосе прямо перед знаком ,,А,,. Он создал пробку, так как джип за ним должен перестроиться, чтобы его объехать, а за ним еще и троллейбус.

Водитель оставил автомобиль на полосе прямо перед знаком ,,А,,, обозначающей разметку для городского транспорта. Он создал пробку, так как джип за ним должен перестроиться, чтобы его объехать, а за ним еще и троллейбус

Ранее мы уже рассказывали, что водители были обеспокоены поворотом направо на перекрестке.

На то время пунктирной разметки возле перекрестков еще не было. Но она уже появилась, что дает водителям право без препятствий совершить необходимый маневр.

Прерывистая линия - на таких участках разметки можно перестроиться для поворота направо перед перекрестком или заехать на парковку.

Прерывистая линия – на таких участках разметки можно перестроиться для поворота направо перед перекрестком или заехать на парковку

Согласно пункту 17.2 Правил дорожного движения, водитель может повернуть направо и выехать на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств только в том случае, если на этой полосе есть прерывистая линия дорожной разметки.

После нанесения пунктирных линий правила движения на дороге с такой полосой стали несколько понятнее. Но так как на улице Ришельевской много парковок, прерывистую линию пересекают довольно часто, притом посреди квартала, а не в районе поворота на перекрестке. А это приводит к той же проблеме – препятствованию движения общественного транспорта.

Водитель красного автомобиля поворачивает направо перед маршрутным такси через прерывистую разметку для парковки

Водитель красного автомобиля поворачивает направо перед маршрутным такси через прерывистую разметку для парковки

Кто прав, а кто нет, у кого есть преимущество и у кого нет – разбираться полиции, которая, согласно обещаниям инициаторов создания этой полосы, должна следить за ситуацией и штрафовать в случае нарушений. Но пока, к сожалению, сотрудников полиции наш корреспондент на месте не застал.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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