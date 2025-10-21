Ключевые моменты:

21 октября ученые прогнозируют слабую магнитную бурю с К-индексом 3. Это безопасный уровень воздействия для большинства людей.

Но метеозависимые люди могут ощущать головные боли, раздражительность, скачки давления и упадок сил.

Прогноз магнитных бурь на 21 октября

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщает, что во вторник, 21 октября, ожидается уровень солнечной активности с К-индексом 3. Это считается низким уровнем солнечной активности (зеленая зона) и вряд ли повлияет на технологии или энергосети.

Магнитные бури — это результат активности на Солнце. Там происходят вспышки и выбросы солнечной массы, которые отправляют в космос потоки заряженных частиц. Когда эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с её магнитным полем, возникает геомагнитное возмущение.

Магнитные бури оказывают влияние как на самочувствие людей, так и на работу техники. У метеозависимых людей могут возникать головные боли, перепады артериального давления, нарушения сна и раздражительность.

Советы метеозависимым

Избегайте интенсивной умственной и физической нагрузки, особенно утром и в вечерние часы.

Следите за уровнем артериального давления и держите под рукой еобходимые лекарства, назначенные врачом.

Сон — не менее 7–8 часов, в хорошо проветренной комнате.

Пейте достаточно чистой воды, избегать крепкого кофеина, алкоголя и энергетиков.

Питайтесь сбалансированно: меньше тяжелой и жирной пищи, больше овощей и фруктов.

При появлении симптомов — головная боль, головокружение, нарушения сна — снизьте активность и, при необходимости, обратитесь к врачу.