Ключевые моменты:

Геомагнитные колебания 18 октября вызваны вспышкой на Солнце 15 октября.

Уровень активности — слабый, но метеозависимые могут почувствовать недомогание.

Магнитная буря в Украине 18 октября

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды, в пятницу, 18 октября, ожидается небольшая магнитная буря уровня G1. Это связано с выбросом корональной массы (CME) на Солнце, который произошёл 15 октября.

Хотя К-индекс составляет 2,7 (что считается «зелёным» уровнем активности), геомагнитные колебания всё же будут ощущаться. Их сила будет ниже, чем в предыдущие дни, но остаточные возмущения сохранятся.

Как влияет магнитная буря на здоровье

Такая активность не опасна, но люди, чувствительные к погоде, могут почувствовать:

головные боли

повышенную утомляемость

раздражительность

скачки артериального давления

Это связано с тем, что магнитные бури влияют на атмосферное давление и электромагнитное поле, что в свою очередь может вызывать стресс для организма.

Что делать, чтобы чувствовать себя лучше: