Ключевые моменты:
- Геомагнитные колебания 18 октября вызваны вспышкой на Солнце 15 октября.
- Уровень активности — слабый, но метеозависимые могут почувствовать недомогание.
Магнитная буря в Украине 18 октября
Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды, в пятницу, 18 октября, ожидается небольшая магнитная буря уровня G1. Это связано с выбросом корональной массы (CME) на Солнце, который произошёл 15 октября.
Хотя К-индекс составляет 2,7 (что считается «зелёным» уровнем активности), геомагнитные колебания всё же будут ощущаться. Их сила будет ниже, чем в предыдущие дни, но остаточные возмущения сохранятся.
Как влияет магнитная буря на здоровье
Такая активность не опасна, но люди, чувствительные к погоде, могут почувствовать:
- головные боли
- повышенную утомляемость
- раздражительность
- скачки артериального давления
Это связано с тем, что магнитные бури влияют на атмосферное давление и электромагнитное поле, что в свою очередь может вызывать стресс для организма.
Что делать, чтобы чувствовать себя лучше:
- Следите за режимом сна и питания
- Пейте больше воды
- Ограничьте тяжёлую пищу, алкоголь и кофе
- Чаще бывайте на свежем воздухе
- Избегайте стрессов и конфликтов
- Людям с хроническими заболеваниями стоит держать лекарства под рукой.