По информации Главного государственного санитарного врача Одесской области Дмитрия Бондаренко, встретить клеща можно не только в лесу, парке или сквере, но и на любом придомовом газоне. Чаще всего они сидят в траве, на высоте 20-60 см, и лишь изредка попадают на невысокие кустовые растения.

Поэтому, находясь на лоне природы или просто выходя на прогулку в парк, лучше придерживаться нескольких простых правил защиты от укусов:

перед прогулкой для защиты надо воспользоваться репеллентом — специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, отпугивающего клещей;

очень тщательно выбирать места и участки для отдыха. Это должны быть сухие солнечные полянки, без зеленой растительности, на расстоянии не менее 5 метров от деревьев или кустов;

на отдых надо одевать плотную одежду (лучше светлых тонов) с длинными рукавами и использовать головные уборы — очень важно, чтобы клещ не смог добраться до тела и волосистой части головы. Обувь должна быть закрытой, а брюки лучше заправить в носки;

каждые полчаса, а также после прогулки проводить осмотр себя, близких, детей и домашних животных;

полевые цветы с природы лучше не приносить, чтобы не занести вместе с ними незваных гостей.

Если клещ все-таки укусил?

Если вы заметили клеща на теле, надо немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение для его удаления.

Если поблизости нет врача, удалите клеща самостоятельно. Для этого можно использовать специальное устройство для удаления клещей, продающееся в ветеринарных аптеках («клещосмик»). Надо прижать его к коже, подсунуть под клеща, аккуратно расшатать «кровопийцу» из стороны в сторону (ведь хоботок надежно «зацементирован» в ранке слюной животного), а затем медленно выкрутить нападающего (крутить можно в любую удобную для вас сторону).

Если устройства нет, сделайте это пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, или пинцетом, или петлей из нити. Извлекайте клеща медленно — без рывков. Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если же он оторвался, удалите остатки стерильной иглой. После удаления клеща ранку нужно смазать антисептиком, а руки вымыть с мылом.

Куда в Одессе обращаться при укусе клеща

Пострадавшему от укуса клеща очень важно наблюдать за своим общим состоянием и ежедневно измерять температуру тела. Вообще врача-инфекциониста необходимо посетить уже в первые сутки после укуса для получения рекомендаций по профилактике клещевых инфекций. Клещевой вирусный энцефалит и клещевой системный боррелиоз (болезнь Лайма) диагностируются очень сложно и не сразу. Поэтому от того, как быстро вы обратитесь к специалисту, зависит ваше здоровье и жизнь.

Изъятого клеща можно доставить для исследования в вирусологическую лабораторию ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» (г. Одесса, Старосенная площадь, 33), а также можно сдать анализ крови на наличие антител к инфекциям, переносчиками которых являются клещи. Это лучше делать через 2-3 недели после укуса.

Читайте также: Осторожно — клещи! Как их избежать и что делать, если они уже здесь?