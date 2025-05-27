Поэтому вас в течение этой недели ждут в нашей знаменитой одесской консерватории, где для вас будут играть молодые исполнители и их преподаватели. В American House Odesa продолжаются встречи для тех, кто изучает английский. Не откладывайте жизнь на лето, проживите ее уже сегодня!
О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Концерт скрипичной музыки
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 27 мая, 17:00
Что: Концерт класса трубы класса И.Боруха
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 27 мая, 18:00
Что: Концерт класса трубы
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 27 мая, 19:00
Что: Встреча с Тарасом Федюком. Современная украинская литература
Где: Преображенский, 35-й, Б-кий филиал N1
Когда: 28 мая, 14:00
Что: American English Club
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 28 мая, 17:00
Что: Музыкальный май: классика и новая волна
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 28 мая, 17:00
Что: Память борющаяся: теплые края как место встречи
Где: Пастера: 13, Театр Василька
Когда: 28 мая, 18:00
Что: От барочного величия до джазовой свободы
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 28 мая, 18:00
Что: Джазовая академия «JAZZ ACADEMY & FRIENDS»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 мая, 18:00
Что: Корифей музыкального искусства
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 29 мая, 14:30
Что: Лекция «Иван Франко: классик, спрятанный в учебник»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 29 мая, 15:30
Что: Еврейское высшее образование в Одессе в период 1916 – 1930 гг.
Где: Неженская, 66, Музей истории евреев
Когда: 29 мая, 18:00