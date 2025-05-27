Поэтому вас в течение этой недели ждут в нашей знаменитой одесской консерватории, где для вас будут играть молодые исполнители и их преподаватели. В American House Odesa продолжаются встречи для тех, кто изучает английский. Не откладывайте жизнь на лето, проживите ее уже сегодня!

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Концерт скрипичной музыки

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 27 мая, 17:00



Что: Концерт класса трубы класса И.Боруха

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 27 мая, 18:00



Что: Концерт класса трубы

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 27 мая, 19:00



Что: Встреча с Тарасом Федюком. Современная украинская литература

Где: Преображенский, 35-й, Б-кий филиал N1

Когда: 28 мая, 14:00

Что: American English Club

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 28 мая, 17:00

Что: Музыкальный май: классика и новая волна

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 28 мая, 17:00



Что: Память борющаяся: теплые края как место встречи

Где: Пастера: 13, Театр Василька

Когда: 28 мая, 18:00



Что: От барочного величия до джазовой свободы

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 28 мая, 18:00



Что: Джазовая академия «JAZZ ACADEMY & FRIENDS»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 28 мая, 18:00

Что: Корифей музыкального искусства

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 29 мая, 14:30



Что: Лекция «Иван Франко: классик, спрятанный в учебник»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 29 мая, 15:30

Что: Еврейское высшее образование в Одессе в период 1916 – 1930 гг.

Где: Неженская, 66, Музей истории евреев

Когда: 29 мая, 18:00

