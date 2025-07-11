Ключевые моменты:

В Белгороде-Днестровском женщина подожгла соседа после конфликта.

Пострадавший 68-летний мужчина получил ожоги 30% тела.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины — покушение на убийство.

Возможное наказание: до 15 лет лишения свободы.

По данным полиции, всё произошло в подвале многоэтажного дома, где мужчина и женщина распивали алкоголь. В ходе конфликта женщина схватила растворитель для краски, обнаруженный на ступеньках, и подожгла мужчину зажигалкой, которую имела при себе.

68-летний пострадавший сумел самостоятельно вызвать помощь, позвонив на спецлинию 102. Его госпитализировали с ожогами 30% тела.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая изъяла вещественные доказательства и задержала подозреваемую.

Следователи сообщили женщине о подозрении в покушении на умышленное убийство. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

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