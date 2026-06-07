Ключевые моменты:

Температура морской воды у Одессы 7 июня составляет 17–18°C.

Несмотря на теплое море, посещать пляжи опасно из-за шторма и минной угрозы.

Из-за шторма возможен дрейф морских мин к побережью и их неконтролируемый подрыв.

Нахождение на пляжах крайне рискованно

7 июня в Одессе температура морской воды будет составлять 17-18 градусов тепла. Несмотря на относительно комфортные показатели для начала лета, городские власти призывают жителей и гостей города воздержаться от посещения пляжей из-за неблагоприятных погодных условий и минной опасности.

По прогнозу синоптиков, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем ​​ожидается умеренный дождь, днем ​​возможны грозы. Специалисты отмечают, что во время шторма в Черном море возрастает риск срыва морских мин с якорей и их дрейфов к побережью. Также существует угроза неконтролируемого взрыва взрывоопасных предметов.

Одесситов и туристов просят не находиться в пляжной зоне, а в случае обнаружения подозрительных предметов, подобных морским минам, не приближаться к ним и немедленно сообщать полицию по номеру 102.

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