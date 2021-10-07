Мэр под подозрением, «улов» археологов и сладкая парочка мурлык: чем запомнилась в Одессе среда 6 октября

В среду, 6 октября 2021 года, «Одесской жизни» стали известны такие новости Одессы.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о причастности городского головы Одессы к хищениям земельных участков. Подозреваемыми стали мэр и ряд городских чиновников. Ситуацию также прокомментировали в НАБУ и САП.

В суд направлен обвинительный акт против директора фирмы-подрядчика, обустраивавшей Жевахову гору. Заявлено, что он похитил 1 миллион гривен.

Одесса угодила в антирейтинг городов с самым грязным воздухом.

Здание Одесской областной филармонии, памятник архитектуры национального значения, ожидает консервация и капитальный ремонт.

Историк Андрей Красножон представил часть находок, обнаруженных при археологических раскопках летом этого года на Приморском бульваре в Одессе.

В одесских трамваях будут рассказывать об истории города. Такой проект придумала команда «Украинского радио Одесса».

Напротив Привоза, у входа в новый ТЦ «Остров», завелись неожиданные кошачьи «Шуры-муррры». Именно так называется новая котоскульптура одесского мастера Татьяны Штыкало, пополнившая одесскую Кошачью тропу. Теперь одесситов и гостей города будут радовать одесские влюбленные коты.

Фото Марии Котовой