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В одесских трамваях будут рассказывать об истории города

В одесских трамваях будут рассказывать об истории города

Все очень просто: едешь ты себе в одесском трамвае, а тебе по дороге рассказывают какие-нибудь любопытные факты об истории города. Или об улице, по которой ты сейчас проезжаешь.

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Изюминки-интересности. О которых человек, может, и не знал вовсе. И все это — коротко, но занимательно и, главное, познавательно.

Одесские истории в трамваях можно было послушать в тестовом режиме

Пока это работает в тестовом режиме. Но, будем, надеяться, проект получит воплощение в жизнь.

Проект придуман командой Украинского радио Одесса. Как сообщают его организаторы, команда Украинского радио Одесса совместно с КП «Одесгорэлектротранс» уже запустили в тестовом режиме аудиоролики с малоизвестными фактами об интересных места в Одессе и области. Происходило это в трамвае 17 маршрута.

Одесским пассажирам понравилось

Эксперимент пришелся по вкусу:

«Все гениальное — просто! Едешь в трамвае, смотришь в окно и слушаешь экскурсию! Замечательная идея. Особенно порадовало, что начали с маршрута, который едет по Фонтану — это мой любимый район. Услышала много интересного о Артиллерийском училище (сейчас — Военная академия)… Хотелось бы, чтобы на всех маршрутах реализовали этот проект. Успехов!», — отзывается пассажирка трамвая Дарья Гармидер.

В планах — трамвайные экскурсии и на других маршрутах

— Эксперимент по созданию познавательного контента для публичного пространства мы начали с городским электротранспортом. Спасибо за доверие руководству предприятия и города, которые согласились на эксперимент. Сейчас анализируем аудиоролики на предмет восприятия материалов пассажирами, — говорит продюсер Елена Кваша.

Записанные ролики об истории города монтируются с треками объявления остановок. В планах — к новому туристическому сезону в 2022 году доработать и установить такие экскурсии и на других трамвайных маршрутах.

Так что, в добрый и познавательный путь на одесском трамвае!

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Фото предоставлено Еленой Квашей

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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