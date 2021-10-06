Здание Одесской филармонии ожидают консервация и противоаварийные работы

Тендер на проведение этих работ опубликован на сайте госсзакупок Prozorro.

Кто будет спасать здание Одесской филармонии?

Помещение филармонии давно нуждается в капитальном ремонте и реставрации. Пока же речь идет о противоаварийных и неотложных консервационных работах.

Заказчик работ – департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации.

Цена вопроса – почти 58 с половиной миллионов гривен.

Подать заявку на выполнение работ можно до 22 октября.

Что ожидает здание Одесской филармонии?

Исходя из тендерной документации, в здании филармонии планируют временно демонтировать лепной декор, укрепить фундамент, перекрыть несущие стены.

Здесь будет установлена временная кровля, частично демонтирована старая крыша, в планах ремонт перекрытий и другие работы.

«Одесская жизнь» об Одесской филармонии

Фото с Facebook-страницы Одесской филармонии, скрин автора