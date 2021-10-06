Здание Одесской филармонии ожидают консервация и противоаварийные работы

Здание Одесской областной филармонии (исторической Новой биржи), которое является памятником архитектуры национального значения, ожидает консервация и капитальный ремонт.
Тендер на проведение этих работ опубликован на сайте госсзакупок Prozorro.
Кто будет спасать здание Одесской филармонии?
Помещение филармонии давно нуждается в капитальном ремонте и реставрации. Пока же речь идет о противоаварийных и неотложных консервационных работах.
Заказчик работ – департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации.
Цена вопроса – почти 58 с половиной миллионов гривен.
Подать заявку на выполнение работ можно до 22 октября.
Что ожидает здание Одесской филармонии?
Исходя из тендерной документации, в здании филармонии планируют временно демонтировать лепной декор, укрепить фундамент, перекрыть несущие стены.
Здесь будет установлена временная кровля, частично демонтирована старая крыша, в планах ремонт перекрытий и другие работы.
«Одесская жизнь» об Одесской филармонии
- Одесская филармония может повысить свой статус;
- Одесскую филармонию отреставрируют по президентской программе;
- Легенды и были Одесской филармонии.
Фото с Facebook-страницы Одесской филармонии, скрин автора