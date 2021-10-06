Генпрокурор обвинила мэра Одессы к причастности к хищениям городской земли

Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины, опубликовала на своей страничке в Facebook пост, в котором заявила о причастности городского головы Одессы Геннадия Труханова к хищениям земельных участков в Одессе.

Обвинительный пост в Facebook генпрокурор опубликовала 6 октября 2021 года.

Мэра Одессы и других чиновников подозревают в преступлениях

Расследование о хищениях земельных участков в Одессе проводят НАБУ и САП. По словам генпрокурора, это дело важное и должно стать показательным.

Ирина Венедиктова пишет, что подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, «роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить».

Генпрокурор считает, что мэром «крутил» некий бизнесмен

Генпрокурор заявляет, что следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность всех причастных: от градоначальника с экс-прокурором области, и до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и «крутил» ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя.

В прокуратуре понимают, что виновными людей может назвать только суд, и обещают сделаем все возможное, чтобы доказать правду в суде.

Подозреваемых обвиняют в завладение земельными участками в Одессе

По нашему убеждению, все эти люди (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела прикрывали арендой, используя для этого служебных полномочий.

По предварительным экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн.

Для доказательства вины обвинение собирается использовать данные из телефонных переговоров, электронной переписки, других компьютерных данных.

Прокуратура не в первый раз выдвигает обвинения против руководителя Одессы Геннадия Труханова. Ранее его обвиняли в завладении бюджетными деньгами вместе с другими чиновниками Одесской мэрии. Тот процесс получил название «Дело Краяна». И городской голова Одессы его выиграл — суд снял с Труханова все обвинения.

Еще новости об обвинениях против мэра Одессы: