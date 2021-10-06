В суд направлен обвинительный акт против директора фирмы-подрядчика, обустраивавшей Жевахову гору. Заявлено, что он похитил 1 миллион гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Идея зоны отдыха на Жеваховой горе была отличная

В обвинительном акте сказано, что директора подрядной компании подозревают в служебном подлоге и присвоения бюджетных средств (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Установлено, что подрядчик присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта и благоустройства территории зоны отдыха «Жевахова гора» в Одессе.

Обвиняемый внес в акты приема выполненных строительных работ недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ и их стоимости, и подписал их.

Например, по договору подряда на сумму 1 300 000 грн на территории зоны отдыха должны были установить:

стелу с надписью «Жевахова гора» из железно-бетонных букв;

ротонду и колонну, стилизованную под «греческий стиль»;

10 скамеек для отдыха;

пешеходные дорожки, обустроенные тротуарным бордюром.

Все работы сделали кустарным способом

Но экспертиза показала, что:

надпись «Жевахова гора» не соответствует сметной документации, так как это просто каркас, обитый некачественным материалом, и не соответствующий фактическим размерам согласно проекта;

ротонда и колоннада не выполнены в «греческом стиле» и не соответствуют размерам и материалам, которые должны были использоваться при их производстве.

Бордюрный камень вообще отсутствует, вместо него хаотично разбросаны виноградные столбы, которые никак не зафиксированы.

Все работы оказались выполнены кустарным способом, а их общая стоимость составляет 340 000 гривен.

Такими противоправными действиями подрядчика государству нанесен почти 1 млн гривен ущерба.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что жители микрорайона «Куяльницкий» предложили благоустроить Жевахову гору в рамках «Общественного бюджета Одессы».

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