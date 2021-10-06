Одесса вместе с регионом оказались на третьем месте в стране в антирейтинге городов с самым грязным воздухом.
Информацию об этом озвучили на заседание коллегии Одесской областной государственной администрации.
В каких городах самый грязный воздух в Украине
Качество воздуха еще хуже лишь в Мариуполе и поселке Каменском (Днепропетровская область). Но среди городов-миллионников Одесса на совсем не престижном, в этом случае, первом месте.
В Одесской области индекс загрязнения воздуха почти в два раза хуже, чем в среднем по Украине: 13,6 против 7,7.
Качество воздуха в Одессе портят грузовики и туристы
Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий пояснил это транспортной нагрузкой. Поток транспорта лишь увеличивается, что делает воздух еще грязнее.
В одесском регионе на долю автотранспорта приходится 68% выбросов в общем объеме загрязняющих веществ.
В Одессе много автотранспорта по двум причинам:
- Грузовики едут в порт. В год через Одессу их проезжает в среднем 400 тысяч;
- Транспорт туристов. В Одессу на отдых приезжает много гостей на личном автотранспорте.
При этом автомобили:
- Старые, не соответсвуют экологическим нормам;
- Используют некачественное топливо.
Но и промышленные предприятия тоже вносят свою лепту: за последний год количество выбросов вредных веществ в одесский воздух из-за них выросло на 10 тысяч тон.
Сейчас областные власти думают, как решать проблему.
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Фото «В Городе»