Одесса вместе с регионом оказались на третьем месте в стране в антирейтинге городов с самым грязным воздухом.

Информацию об этом озвучили на заседание коллегии Одесской областной государственной администрации.

В каких городах самый грязный воздух в Украине

Качество воздуха еще хуже лишь в Мариуполе и поселке Каменском (Днепропетровская область). Но среди городов-миллионников Одесса на совсем не престижном, в этом случае, первом месте.

В Одесской области индекс загрязнения воздуха почти в два раза хуже, чем в среднем по Украине: 13,6 против 7,7.

Качество воздуха в Одессе портят грузовики и туристы

Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий пояснил это транспортной нагрузкой. Поток транспорта лишь увеличивается, что делает воздух еще грязнее.

В одесском регионе на долю автотранспорта приходится 68% выбросов в общем объеме загрязняющих веществ.

В Одессе много автотранспорта по двум причинам:

Грузовики едут в порт. В год через Одессу их проезжает в среднем 400 тысяч; Транспорт туристов. В Одессу на отдых приезжает много гостей на личном автотранспорте.

При этом автомобили:

Старые, не соответсвуют экологическим нормам;

Используют некачественное топливо.

Но и промышленные предприятия тоже вносят свою лепту: за последний год количество выбросов вредных веществ в одесский воздух из-за них выросло на 10 тысяч тон.

Сейчас областные власти думают, как решать проблему.

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Фото «В Городе»