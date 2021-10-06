Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального университета им. К.Ушинского Андрей Красножон представил часть находок, обнаруженных при археологических раскопках.

Речь идет о раскопках, которые проводились летом этого года на Приморском бульваре в Одессе.

Тогда Андрей Красножон рассказывал, что «помимо монеты Абдуллах-хана, в раскопе и шурфах присутствует большое количество импортной керамики производства юго-восточного Крыма и Византии 1310-1350-х гг…

Найдена целая коллекция турецких трубок стамбульского производства конца XVIII века. Среди них есть редкие и дорогие позолоченные экземпляры, явно подарочного характера…».

Одесские историки предполагают, что нашли следы штурма крепости Хаджибей

Сейчас археологи представили артефакты — кремневые вкладыши от огнестрельного оружия конца 18 века.

«В ходе летних раскопок турецко-российского Хаджибея на Приморском бульваре в Одессе, обнаружены кремневые вкладыши от огнестрельного оружия конца 18 века. Следы штурма замка 1789 г. отрядом Дерибаса?..», — сообщает Андрей Красножон.

Историк также сообщает, что студентами кафедры истории Украины Южноукраинского национального университета им. К.Ушинского начата обработка полученных материалов.

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Фото — ФБ-страница Андрея Красножона