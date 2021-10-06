Новости Одессы и Одесской области

Тайны одесского Приморского бульвара: археологи изучают находки

Тайны одесского Приморского бульвара: археологи изучают находки

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального университета им. К.Ушинского Андрей Красножон представил часть находок, обнаруженных при археологических раскопках.

Подписаться

Речь идет о раскопках, которые проводились летом этого года на Приморском бульваре в Одессе.

Тогда Андрей Красножон рассказывал, что «помимо монеты Абдуллах-хана, в раскопе и шурфах присутствует большое количество импортной керамики производства юго-восточного Крыма и Византии 1310-1350-х гг…

Найдена целая коллекция турецких трубок стамбульского производства конца XVIII века. Среди них есть редкие и дорогие позолоченные экземпляры, явно подарочного характера…».

Одесские историки предполагают, что нашли следы штурма крепости Хаджибей

Сейчас археологи представили артефакты — кремневые вкладыши от огнестрельного оружия конца 18 века.

«В ходе летних раскопок турецко-российского Хаджибея на Приморском бульваре в Одессе, обнаружены кремневые вкладыши от огнестрельного оружия конца 18 века. Следы штурма замка 1789 г. отрядом Дерибаса?..», — сообщает Андрей Красножон.

Историк также сообщает, что студентами кафедры истории Украины Южноукраинского национального университета им. К.Ушинского начата обработка полученных материалов.

остатки кремниевых запалов ружей остатки кремниевых запалов ружей

Еще новости об археологических раскопках в Одессе:

Фото — ФБ-страница Андрея Красножона

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить