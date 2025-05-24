Городской сад Одессы превратился в настоящий водоворот эмоций, где ромская культура расцвела во всей своей красе! Фестиваль ромской культуры, прошедший в рамках инициативы «Мультикультурные недели в Одессе», стал настоящим праздником для всех, кто сюда пришел.

Это был день, когда каждый смог почувствовать, что значит настоящий взрыв красок, музыки и танцев – настоящих изюминок ромской души!

И если говорить о «недостатках» фестиваля, то это лишь одно-единственное: он длился слишком мало. Времена такие…

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С самого начала праздник захватил всех своей энергией! Воздух наполнился звуками зажигательных мелодий, выступлений талантливых артистов.

Это же наши ромы!.. Зажигательная музыка сама звала каждого присутствующего к танцу, дети были в восторге от «живых картин» ромского быта. Каждый гость получил в подарок белый шарик – на память о фестивале.

В целом, каждый посетитель имел возможность глубже погрузиться в богатство ромской культуры, быта, истории.

Фестиваль стал вдохновляющим действом, которое в наши нелегкие времена познакомило жителей и гостей города с уникальным наследием, традициями и современным искусством ромской общины.

– Вчера дрожала от прилетов этих тварей, а сегодня слушаю мелодии – и чувствую настоящую радость. Такие костюмы классные, такая зажигательная музыка, – радуется одесситка Лидия.

Что говорят организаторы?

Федор Кондур, соучредитель Международной благотворительной организации Ромский женский фонд «Чирикли»:

– Мы провели мероприятие, посвященное чествованию ромской культуры. Это был ромский фестиваль в рамках программы «Национальные недели Одесщины» при городском голове. Решение организовать фестиваль было очень спонтанным – мы приняли его буквально месяц назад, когда находились в Европарламенте на ромских неделях в Брюсселе вместе с городским руководством. Тогда и подумали: а почему бы не провести что-то подобное в Одессе?

И вот за месяц мы подготовились, как смогли. Очень приятно, что люди с удовольствием приходили на наш фестиваль, смотрели, сами принимали участие, и все-все остались довольны.

Мне очень приятно, что все прошло хорошо!

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