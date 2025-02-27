Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, публикацию о том, что на одной из улиц города неизвестные отравили несколько животных, правоохранители обнаружили в ходе мониторинга интернет-ресурсов.

«В городе Арциз Одесской области происходит массовая травля животных, в том числе стерилизованных. Местная власть никак не реагирует. Животные в конвульсиях и мучениях умирают. Местные жители за свой счет стерилизуют, лечат, кормят, любят, строят домики, чтобы им не было холодно зимой… Всем понятно, что это делает местная власть. Почему за жестокость и ошибки властей, собаки должны платить жизнью?»,

– цитирует местных жителей один из одесских Телеграм-каналов.

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В полиции отмечают, что сведения по факту травли собак зарегистрированы. Правоохранители установили, что речь идет о трех собаках, две из которых остались живы.

Сейчас полицейские опрашивают местных жителей и устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

В полиции также напоминают, что за жестокое обращение с животными законом предусмотрена уголовная ответственность – до восьми лет лишения свободы.

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