Масштабный пожар, песчаные скульптуры и огромная очередь – новости Одессы за 1 августа

Чем запомнился “Одесской Жизни” первый день последнего месяца лета, воскресение, 1 августа.

Одесские пожарные боролись с сильным огнем на складах возле Нерубайского. И сумели не допустить распространения пожара.

Наш корреспондент изучал обновленный участок Екатерининской у Привоза. Для автомобилей там уже красиво, а ремонт тротуаров и высадка деревьев еще только предстоят.

На пляже Дельфин прошел долгожданный, уже пятый по счету фестиваль песчаной скульптуры.

Поклонники Noize MC приятно удивили своей самоорганизацией и культурой.

А летний Привоз по-прежнему остается Привозом – со всем своим колоритом.

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