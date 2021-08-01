Пылающие МАФы и «бронзовый» рекорд: чем запомнилась в Одессе последняя суббота июля

В субботу, 31 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких новостях Одессы и Одесской области.

В Одессе активисты сумели установить, кто накануне совершил акт надругательства над государственными символами – порезал баннер «Правого сектора» с гербом Украины на месте импровизированного мемориала углу улиц Преображенской и Дерибасовской.

За сутки в водоемах Одесской области утонули два человека.

Субботним днем, 31 июля, в Одессе в жилмассиве Таирова горели три МАФа, в которых находились аптека, служба доставки еды, пекарня и магазин.

В Одессе обновили дорожную разметку на недавно отремонтированном участке улицы Екатерининской на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда. Здесь также появились специальные бордюры – делиниаторы и островки безопасности.

Двое яхтсменов из Одессы Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, ранее задержанные в Грузии и недавно освобожденные, наконец-то вернулись домой.

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина впервые в истории украинского тенниса завоевала на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль. Эта медаль стала пятой в копилке сборной Украины.