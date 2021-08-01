Август по-одесски: Привоз в жарких красках и не без колорита (фоторепортаж)

«Внепогодный» знаменитый одесский Привоз красуется сейчас всеми красками лета. Изобилие всего, особенно овощей-фруктов.

Ряды «тихие», не особо пользующиеся спросом в летний зной, все равно атакуются покупателями — хотя бы ради интереса. Ну а те, где овощи-фрукты — показательная небезоколритная картинка сегодняшнего дня. Ну в самом деле: где еще вы сегодня увидите очередь?

Новые павильоны выставили напоказ одежду, ее вовсю рекламируют манекены, некоторые тоже не без колорита. По поводу одного из них одна дама даже мечтательно громко отозвалась: «Ах, какой мужчина!». На что продавец тут же отозвалась: «Так покупайте!».

Девиз «Приходите — договоримся. Или мы не в Одессе?!» не совсем соответствует действительности: торгуются на Привозе все реже, особенно в жару.

«Мне бы все по списку быстро купить и домой живым добраться, такая жара!» — жалуется одессит в трубку мобильника.

Кстати, мобильники и прочие гаджеты продаются тоже. Призыв: «У нас свежайшие смартфоны!» вызывает соответствующий отклик.

«Мне все на икру», — просит женщина в маске. Номер не проходит. Продавщица, которую практически не видно среди моря овощей, устало отвечает: «У каждого свой рецепт. Говорите, что надо, я вам взвешу». Сразу последовало несколько попыток внести ясность, что же именно надо «на икру». По ходу возник жаркий (опять же!) спор по поводу «правильности» наличия в ней болгарского перца.

В мясном и молочном корпусах гораздо спокойнее в эти жаркие дни. Тем более, что птицу («домашненькую», конечно же) да и мясо с яйцами (все тоже — «домашнькое» или просто «наше») вы тоже отыщете в этом привозном океане овощей-фруктов…

Недавно “Одесская Жизнь” рассказывала и показывала, как живет отремонтированный (еще не полностью) участок Екатерининской у Привоза.

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