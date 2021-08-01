Космос из песка: в Одессе прошел фестиваль песчаных скульптур (фоторепортаж)

В Одессе завершается пятый по счету фестиваль скульптур из песка Odessa Sand Fest.
В этом году он проходил на «Дельфине» (инклюзивный пляж) 31 июля и 1 августа.
Фестиваль тематический – космос и все, что с ним связано.
В фестивале приняли участие 12 команд и две команды вне конкурса. Вне конкурса создавали скульптуры профессиональные скульпторы Ирина Загайчук и Олег Масалитин.
Конкурсные команды в основном состояли из 3-4 человек, преимущественно студентов художественных и архитектурных направлений.
Фестиваль завершился в 18:00 1 августа, после чего доступ к скульптурам окрыт для всех жедающих.
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