Новости Одессы и Одесской области

Участок Екатерининской у Привоза: продолжение ремонта, торговля и будущие акации

Участок Екатерининской у Привоза: продолжение ремонта, торговля и будущие акации

Более чем активный участок ул. Екатерининской у Привоза — от Новощепного ряда до Пантелеймоновской — таки может похвастаться изменениями. Здесь появились новшества. Впрочем, ремонт этого квартала, как мы убедились, продолжается…

Итак, здесь появилась новая дорожная разметка, а также специальные бордюры — делиниаторы и островки безопасности.

Маршрутки здесь уже проходят, что сделало этот участок еще более бурлящим. Что касается пешеходной зоны, то ее, по сути, нет: здесь продолжается ремонт.

Что с торговлей? Цветочники частично перебрались на угол ближе к Патнелеймоновской, остальная торговля идет ближе к Привозу: посередине уже не поторгуешь, слишком много транспорта.

Этот участок стал неимоверно жарким во всех смыслах. Многие жалуются, что «тенька не найти». В самом деле, дышать здесь нечем, солнце печет, деревьев нет.

Кстати, насчет деревьев. Их таки обещают высадить. Вопрос о деревьях и обустройстве пешеходной зоны — сейчас один из основных.

На своей странице в Facebook мэр города Геннадий Труханов обещает, что «сейчас ведутся работы по обустройству пешеходной зоны. Совсем скоро этот участок тротуара станет частью аллеи молодых деревьев, которые будут высажены вдоль всей ул.Екатерининской до Новощепного ряда. Мы посоветуемся со специалистами. Очень хотелось бы, чтобы это были акации. Наш легендарный «Привоз», акации — это будет по-одесски колоритно».

Как сообщает мэр, «переговоры с предпринимателями, торгующими цветами, показали: мы сходимся во мнении, что в Одессе должно быть чисто и красиво. Часть цветочников планируется перевести на территорию «Привоза». Об этом уже ведутся переговоры с владельцами рынка».

Ранее “Одесская Жизнь” разбиралась, куда денется торговля цветами после открытия движения на Екатерининской возле Привоза 

Фото и скриншот автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить