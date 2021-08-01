Более чем активный участок ул. Екатерининской у Привоза — от Новощепного ряда до Пантелеймоновской — таки может похвастаться изменениями. Здесь появились новшества. Впрочем, ремонт этого квартала, как мы убедились, продолжается…

Итак, здесь появилась новая дорожная разметка, а также специальные бордюры — делиниаторы и островки безопасности.

Маршрутки здесь уже проходят, что сделало этот участок еще более бурлящим. Что касается пешеходной зоны, то ее, по сути, нет: здесь продолжается ремонт.

Что с торговлей? Цветочники частично перебрались на угол ближе к Патнелеймоновской, остальная торговля идет ближе к Привозу: посередине уже не поторгуешь, слишком много транспорта.

Этот участок стал неимоверно жарким во всех смыслах. Многие жалуются, что «тенька не найти». В самом деле, дышать здесь нечем, солнце печет, деревьев нет.

Кстати, насчет деревьев. Их таки обещают высадить. Вопрос о деревьях и обустройстве пешеходной зоны — сейчас один из основных.

На своей странице в Facebook мэр города Геннадий Труханов обещает, что «сейчас ведутся работы по обустройству пешеходной зоны. Совсем скоро этот участок тротуара станет частью аллеи молодых деревьев, которые будут высажены вдоль всей ул.Екатерининской до Новощепного ряда. Мы посоветуемся со специалистами. Очень хотелось бы, чтобы это были акации. Наш легендарный «Привоз», акации — это будет по-одесски колоритно».

Как сообщает мэр, «переговоры с предпринимателями, торгующими цветами, показали: мы сходимся во мнении, что в Одессе должно быть чисто и красиво. Часть цветочников планируется перевести на территорию «Привоза». Об этом уже ведутся переговоры с владельцами рынка».

Ранее “Одесская Жизнь” разбиралась, куда денется торговля цветами после открытия движения на Екатерининской возле Привоза

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