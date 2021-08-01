Огонь на складах АТБ локализован: пожарные тушат остаточные очаги возгорания (видео)

Всего выгорело 10 тыс м² территории складов. К счастью обшлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

На месте работают 84 спасателя и 22 единицы техники.

Борьбу с огнем осложняло то, что плямя проходило через горючую облицовку между панелями и стремительно распространялось внутри.

Было много едкого ядовитого дыма.

Спасателям пришлось работать в спецоборудовании, защищающем органы дыхания.









Напомним, что утром 1 августа в селе Нерубайском загорелись склады компании АТБ

Видео пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области