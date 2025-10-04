Ключевые моменты

4 октября ученые прогнозируют средние магнитные бури.

Некоторые люди могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность и головные боли.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в субботу, 4 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Что такое магнитная буря

Различные вспышки и взрывы, регулярно происходящие на Солнце, провоцируют выброс в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые обладают способностью быстро двигаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которая называется магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури делятся по их мощности: от К-индекса 1 до К-индекса 4 — это умеренные и малозаметные бури, а все бури от К-индекса 5 — это мощные бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека. Они могут вызвать ухудшение самочувствия, обострение хронических болезней, а также влиять на работу спутников, радиочастот, источников связи.

Рекомендации метеозависимым

При магнитном буре с К-индексом 4 рекомендуется соблюдать режим дня, больше отдыхать, избегать стрессов и физических нагрузок. Важно сбалансированно питаться, исключить алкоголь и жирную пищу, пить больше воды и травяных чаев. Помогут также прогулки на свежем воздухе, контрастный душ утром и расслабляющая ванна вечером.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, избегать переутомления и нагрузок.

Держите лекарства под рукой. Принимайте препараты только по назначению врача.

