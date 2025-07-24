Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 24 июля;
- Как магнитные бури влияют на человека;
- Как минимизировать воздействие магнитных бурь.
Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в четверг, 24 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.
Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Когда эти частицы достигают земной магнитосферы, происходит возмущение, которое ученые классифицируют как геомагнитную бурю.
Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.
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Воздействие на организм: что нужно знать
Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.
Как поддержать себя во время магнитных бурь
- Соблюдайте режим сна и питания.
- Избегайте тяжелой пищи, алкоголя, кофе, чрезмерно соленого и острого.
- Пейте достаточное количество воды.
- Проводите время на свежем воздухе.
- Легкая физическая нагрузка поможет оставаться в тонусе.
- Минимизировать стрессы и конфликты.
- При хронических болезнях – держите под рукой лекарство.