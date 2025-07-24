Ключевые моменты

В результате массированной атаки ударными беспилотниками пострадал 9-этажный жилой дом.

Разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи, на 5-м и 6-м этажах возникли пожары.

Спасены 5 человек из заблокированных квартир, эвакуированы 33 жителя.

В историческом центре повреждены памятники архитектуры.

По данным ГСЧС, в результате попадания “шахеда” в 9-этажном доме разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи, горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов.

Из заблокированных квартир спасены 5 человек, эвакуированы 33 жителя. С жителями работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.

На месте разрушенных квартир работали кинологи для поиска вероятных пострадавших.

Разбор завалов осложняет угроза обвала конструкций, на который указывал специальный сейсмографический прибор, установленный для контроля за движением разрушенных конструктивных элементов жилого дома.

Возле пострадавшего дома ГСЧС развернули пункт Несокрушимости.

Также спасатели ликвидировали последствия атаки по другим адресам, где произошло возгорание в частном доме и АЗС.

По предварительной информации пострадали 3 человека.

Также повреждены памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Так выглядит Приморский бульвар после ночного обстрела: