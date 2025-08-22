Ключевые моменты

22 августа магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле останется спокойным.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошли две вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Напомним, что магнитные бури происходят, когда на поверхности Солнца происходят вспышки или выбросы корональной массы, в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигнув нашей планеты, они взаимодействуют с её магнитосферой и вызывают возмущения, которые мы называем магнитными бурями.

Обычно такие явления длятся от нескольких часов до нескольких дней. Сила бури измеряется по так называемому Kp-индексу: чем выше показатель (от 5 и выше), тем заметнее влияние. В периоды затишья большинство людей почти не ощущает перемен, но при сильных бурях возможны перебои в работе спутниковой связи, GPS-навигации и даже кратковременные проблемы в энергосистемах.

Для организма человека магнитные бури тоже могут быть испытанием. Особенно чувствительны к ним метеозависимые люди, пожилые и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. В такие дни чаще жалуются на головные боли, скачки давления, слабость или бессонницу.

Специалисты советуют в периоды геомагнитных колебаний заботиться о собственном здоровье: больше отдыхать, поддерживать нормальный водный баланс, не перегружать организм стрессовыми ситуациями. Следует также избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно людям в зоне риска.