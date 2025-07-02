Ключевые моменты:

В среду, 2 июля 2025 года ожидается солнечная активность с К-индексом 5,3, что соответствует сильной магнитной буре.

Возможны головные боли, скачки давления, бессонница, слабость, особенно у метеочувствительных людей.

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в начале месяца ожидаются периоды повышенной солнечной активности, что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей В частности, 2 июля индекс вырастет до 5,3, что уже соответствует магнитной буре. На следующий день, 3 июля, ситуация останется напряженной: К-индекс достигнет 4,7 — почти на уровне бури.

Специалисты предупреждают, что геомагнитная активность может меняться в течение суток, поэтому важно следить за актуальными обновлениями прогноза, которые публикуются несколько раз в день.

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Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие людей

В периоды повышенной солнечной активности многие люди замечают ухудшение самочувствия. Такие люди, которых называют метеочувствительными, могут испытывать головную боль, головокружение, общую слабость, проблемы со сном — от бессонницы до чрезмерной сонливости, а также колебания артериального давления и обострение хронических заболеваний. Медики объясняют это влиянием электромагнитных колебаний на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, что особенно ощутимо для уязвимых людей.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы смягчить негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют метеочувствительным людям придерживаться нескольких простых рекомендаций: