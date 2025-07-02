Ключевые моменты:

В результате ночной атаки ударными дронами повреждена припортовая и туристическая инфраструктура Измаильского района на Одесчине;

Часть вражеских беспилотников удалось сбить;

Пострадавших в результате обстрела нет.

О последствиях ночной атаки рассказали в Измаильской районной военной администрации.

«Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, сбивших часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура.

Пострадавших, к счастью, нет», – отмечают в РВА.

Напомним, в ночь на 25 июня россияне также атаковали «шахедами» город Вилково Одесской области. Целью врага была инфраструктура города. Тогда были повреждены складские помещения, где хранился камыш, и объекты, связанные с водоснабжением, канализационной и мелиоративной системами.

А 30 июня в Одессе российский дрон атаковал авторемонтные мастерские и площадку хранения спецтехники предприятия «Инфоксводоканал», повредив десятки единиц транспорта и разрушив помещения ремонтного цеха, автоэлектриков и мотористов.