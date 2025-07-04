Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 4 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как уменьшить влияние магнитных бурь.

За последние сутки зафиксированы вспышки класса C, которые не оказывают значительного влияния на Землю, сообщает сайт Meteoprog. Вероятность сильной магнитной бури — всего 1%, а небольшого геомагнитного шторма — 15%.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 4 июля 2025 года геомагнитная обстановка остается преимущественно стабильной. Ожидается магнитная буря с К-индексом 4, что соответствует желтому уровню опасности. Влияние такой бури минимальное, но может вызвать кратковременное ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Как известно, магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, поэтому в эти дни некоторые люди могут чувствовать себя хуже. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.