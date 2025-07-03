Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 4 — 6 июля.

На рассвете — музыка, днем — знания, вечером — размышления и вдохновение. С 4 по 6 июля Одесса снова становится пространством неожиданных встреч.

Начни день под звуки рояля на берегу — «Пианорассвет» на 16-й Фонтана или на плитах Ланжерона — это спокойствие, говорящее к сердцу. Для тех, кто по утрам ищет гармонии.

В библиотеке Грушевского — лекция о республиканской Италии. Возможность узнать больше о современном мире сквозь историю. А в Городском саду тебя ждет «Встреча на Ротонде» — живая коммуникация под открытым небом.

Вечером — «Пианотерапия» для тех, кто нуждается в глубоком восстановлении через музыку. В Зеленом театре — поэтический вечер «Проявление» для чувствительных, внимательных к слову.

В субботу — конные скачки на ипподроме, где эмоции на пределе. А вечером — artist talk «Зеленая ночь Купала» в формате экскурсии по выставке, где разговор об искусстве становится частью действа.

Воскресенье — экскурсия в музей электротранспорта, открытие выставки о женщинах, переживших Холокост, и фотовыставка «Стальные раны Одессы» — три взгляда на городскую память, травму и силу.

Что: Пианорассвет

Где: 16 в. В.Фонтана

Когда: 4 – 6 июля, 05:10



Что: Лекция «Италия Республиканская»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 4 июля, 15:30



Что: Встреча на Ротонде

Где: Городской сад

Когда: 4 июля, 17:00



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В.Фонтана

Когда: 4 – 6 июля, 18:00



Что: Поэтический вечер «Проявление»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 4 июля, 19:00



Что: Пиансвет с Игорем Янчуком

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 5 июля, 5:17



Что: Конная гонка на приз Ипика и приз Вальса

Где: Фонтанская дорога, 6, Ипподром

Когда: 5 июля, 13:00



Что: Artist talk в формате экскурсии по выставке «Зеленая ночь Купала»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 5 июля, 17:00

Вход свободен по регистрации





Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо

Когда: 6 июля, 12:00

Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886



Что: Открытие выставки «Женщины, пережившие Холокост»

Где: Садовая, 10, Музей геноцида

Когда: 6 июля, 13:00

Что: Фотовыставка «Стальные раны Одессы»

Где: Дерибасовская, Городской сад

Когда: 6 июля, 15:00-18:00

