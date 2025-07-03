Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 4 — 6 июля.
На рассвете — музыка, днем — знания, вечером — размышления и вдохновение. С 4 по 6 июля Одесса снова становится пространством неожиданных встреч.
Начни день под звуки рояля на берегу — «Пианорассвет» на 16-й Фонтана или на плитах Ланжерона — это спокойствие, говорящее к сердцу. Для тех, кто по утрам ищет гармонии.
В библиотеке Грушевского — лекция о республиканской Италии. Возможность узнать больше о современном мире сквозь историю. А в Городском саду тебя ждет «Встреча на Ротонде» — живая коммуникация под открытым небом.
Вечером — «Пианотерапия» для тех, кто нуждается в глубоком восстановлении через музыку. В Зеленом театре — поэтический вечер «Проявление» для чувствительных, внимательных к слову.
В субботу — конные скачки на ипподроме, где эмоции на пределе. А вечером — artist talk «Зеленая ночь Купала» в формате экскурсии по выставке, где разговор об искусстве становится частью действа.
Воскресенье — экскурсия в музей электротранспорта, открытие выставки о женщинах, переживших Холокост, и фотовыставка «Стальные раны Одессы» — три взгляда на городскую память, травму и силу.
Что: Пианорассвет
Где: 16 в. В.Фонтана
Когда: 4 – 6 июля, 05:10
Что: Лекция «Италия Республиканская»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 4 июля, 15:30
Что: Встреча на Ротонде
Где: Городской сад
Когда: 4 июля, 17:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В.Фонтана
Когда: 4 – 6 июля, 18:00
Что: Поэтический вечер «Проявление»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 4 июля, 19:00
Что: Пиансвет с Игорем Янчуком
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 5 июля, 5:17
Что: Конная гонка на приз Ипика и приз Вальса
Где: Фонтанская дорога, 6, Ипподром
Когда: 5 июля, 13:00
Что: Artist talk в формате экскурсии по выставке «Зеленая ночь Купала»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 5 июля, 17:00
Вход свободен по регистрации
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо
Когда: 6 июля, 12:00
Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Что: Открытие выставки «Женщины, пережившие Холокост»
Где: Садовая, 10, Музей геноцида
Когда: 6 июля, 13:00
Что: Фотовыставка «Стальные раны Одессы»
Где: Дерибасовская, Городской сад
Когда: 6 июля, 15:00-18:00