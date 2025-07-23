Ключевые моменты:

Одесса простилась с Константином Обориным — директором авиаклуба «Одесса»;

Погиб 18 июля 2025 года при выполнении боевого задания на фронте.

Константин Оборин погиб 18 июля 2025 года в Днепропетровской области, выполняя боевое задание в составе ВСУ.

Сотни одесситов, побратимов, друзей и тех, кто знал и уважал Константина, собрались, чтобы отдать дань памяти человеку, который стал символом мужества, самоотверженности и несгибаемой воли.

Для многих он был наставником, опорой и примером, а его имя навсегда останется в истории города как олицетворение преданности Родине и поддержки тех, кто нуждался в помощи.

Константин Оборин возглавлял Союз ветеранов Афганистана Одессы и авиаклуб «Одесса». После полномасштабного вторжения рф добровольно вступив в ряды ВСУ.

В 2022 году президент авиаклуба развеял над городом прах своего ученика – Героя Украины Владислава Бувалкина, погибшего во время обороны Киева 20 марта 2022 года.

Фото — пресс-служба Одесской ОВА и горсовета