Новости Одессы и Одесской области

“Лаванда” в огне, “закодированный” мусор и шутки о “Зе-тысяче”: главные новости Одессы за 16 ноября

“Лаванда” в огне, “закодированный” мусор и шутки о “Зе-тысяче”: главные новости Одессы за 16 ноября

Во вторник, 16 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” освещала следующие главные события в Одессе и Одесской области.

Подписаться

Более четырех часов боролись с огнем пожарные на базе отдыха “Лаванда” в поселке Грибовка Одесской области.

Среди одесских учителей более 100 человек еще не сделали 2 прививки от коронавируса. С техническим персоналом школ ситуация еще сложнее.

Вице-мэр Михаил Кучук заявил, что городские власти знают о намерениях построить высотный жилкомплекс под памятником Неизвестному матросу и не допустят этого.

Вице-мэр Сергей Тетюхин рассказал, из каких принципов исходили при реконструкции улицы Черняховского и каких добились результатов.

Народного депутата из Одессы Артема Дмитрука исключили из фракции партии президента “Слуга народа”.

Часть одесских мусорных баков оснастят наклейками с QR-кодами. Отсканировав код, можно будет узнать название оператора, его контактные телефоны и график опорожнения бака.

Итак, не прошло и суток, как президент Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен вакцинированным украинцам, как интернет буквально взорвался шквалом шуток, мемов и фотоприколов.

Одесская долгожительница – 104-летняя София Цуркан – получила свой первый загранпаспорт, чтобы пройти лечение за границей.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить