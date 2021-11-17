“Лаванда” в огне, “закодированный” мусор и шутки о “Зе-тысяче”: главные новости Одессы за 16 ноября

Во вторник, 16 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” освещала следующие главные события в Одессе и Одесской области.

Более четырех часов боролись с огнем пожарные на базе отдыха “Лаванда” в поселке Грибовка Одесской области.

Среди одесских учителей более 100 человек еще не сделали 2 прививки от коронавируса. С техническим персоналом школ ситуация еще сложнее.

Вице-мэр Михаил Кучук заявил, что городские власти знают о намерениях построить высотный жилкомплекс под памятником Неизвестному матросу и не допустят этого.

Вице-мэр Сергей Тетюхин рассказал, из каких принципов исходили при реконструкции улицы Черняховского и каких добились результатов.

Народного депутата из Одессы Артема Дмитрука исключили из фракции партии президента “Слуга народа”.

Часть одесских мусорных баков оснастят наклейками с QR-кодами. Отсканировав код, можно будет узнать название оператора, его контактные телефоны и график опорожнения бака.

Итак, не прошло и суток, как президент Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен вакцинированным украинцам, как интернет буквально взорвался шквалом шуток, мемов и фотоприколов.

Одесская долгожительница – 104-летняя София Цуркан – получила свой первый загранпаспорт, чтобы пройти лечение за границей.